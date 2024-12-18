SignauxSections
Vitor Gutman Cotrim

PAMM Internacional

Vitor Gutman Cotrim
0 avis
Fiabilité
41 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 11%
4xCube-MT5
1:500
Trades:
1 109
Bénéfice trades:
844 (76.10%)
Perte trades:
265 (23.90%)
Meilleure transaction:
1 832.74 USD
Pire transaction:
-1 100.96 USD
Bénéfice brut:
31 776.22 USD (17 618 264 pips)
Perte brute:
-28 930.53 USD (23 930 923 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (1 991.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 238.88 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.21%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
0.59
Longs trades:
567 (51.13%)
Courts trades:
542 (48.87%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
2.57 USD
Bénéfice moyen:
37.65 USD
Perte moyenne:
-109.17 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-842.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 015.51 USD (6)
Croissance mensuelle:
2.21%
Prévision annuelle:
28.54%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 777.53 USD
Maximal:
4 863.12 USD (19.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.10% (4 845.37 USD)
Par fonds propres:
44.86% (10 541.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCADxx 331
AUDCADxx 324
BTCUSDxx 79
USDCHFxx 66
CHFJPYxx 50
NZDUSDxx 46
XAUUSDxx 45
AUDNZDxx 27
GBPCHFxx 21
USDCADxx 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCADxx 3.9K
AUDCADxx 10K
BTCUSDxx -2.6K
USDCHFxx 163
CHFJPYxx 80
NZDUSDxx 108
XAUUSDxx -1.9K
AUDNZDxx 195
GBPCHFxx 13
USDCADxx 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCADxx 13K
AUDCADxx 40K
BTCUSDxx -11M
USDCHFxx 10K
CHFJPYxx 11K
NZDUSDxx -71
XAUUSDxx -53K
AUDNZDxx 1.8K
GBPCHFxx -3.7K
USDCADxx 845
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.09.25 11:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 01:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 21:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 21:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 21:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
