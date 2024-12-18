SeñalesSecciones
Vitor Gutman Cotrim

PAMM Internacional

Vitor Gutman Cotrim
0 comentarios
Fiabilidad
54 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 15%
4xCube-MT5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 502
Transacciones Rentables:
1 174 (78.16%)
Transacciones Irrentables:
328 (21.84%)
Mejor transacción:
1 832.74 USD
Peor transacción:
-2 378.90 USD
Beneficio Bruto:
42 504.58 USD (17 668 144 pips)
Pérdidas Brutas:
-38 739.44 USD (23 949 745 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
71 (585.61 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 514.11 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
14.21%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
50
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
0.77
Transacciones Largas:
773 (51.46%)
Transacciones Cortas:
729 (48.54%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
2.51 USD
Beneficio medio:
36.20 USD
Pérdidas medias:
-118.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
29 (-842.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 378.90 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.38%
Pronóstico anual:
42.18%
Trading algorítmico:
87%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 777.53 USD
Máxima:
4 863.12 USD (19.19%)
Reducción relativa:
De balance:
16.10% (4 845.37 USD)
De fondos:
48.50% (11 396.31 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCADxx 566
AUDCADxx 467
BTCUSDxx 79
USDCHFxx 66
CHFJPYxx 50
NZDUSDxx 46
XAUUSDxx 45
AUDNZDxx 42
GBPCHFxx 21
USDCADxx 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCADxx 4.7K
AUDCADxx 10K
BTCUSDxx -2.6K
USDCHFxx 163
CHFJPYxx 80
NZDUSDxx 108
XAUUSDxx -1.9K
AUDNZDxx 294
GBPCHFxx 13
USDCADxx 9
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCADxx 23K
AUDCADxx 59K
BTCUSDxx -11M
USDCHFxx 10K
CHFJPYxx 11K
NZDUSDxx -71
XAUUSDxx -53K
AUDNZDxx 3.7K
GBPCHFxx -3.7K
USDCADxx 845
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 832.74 USD
Peor transacción: -2 379 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +585.61 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -842.46 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 06:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 12:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 23:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 15:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 05:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 01:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
PAMM Internacional
99 USD al mes
15%
0
0
USD
24K
USD
54
87%
1 502
78%
100%
1.09
2.51
USD
48%
1:500
