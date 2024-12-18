- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 502
盈利交易:
1 174 (78.16%)
亏损交易:
328 (21.84%)
最好交易:
1 832.74 USD
最差交易:
-2 378.90 USD
毛利:
42 504.58 USD (17 668 144 pips)
毛利亏损:
-38 739.44 USD (23 949 745 pips)
最大连续赢利:
71 (585.61 USD)
最大连续盈利:
2 514.11 USD (31)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.21%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
50
平均持有时间:
5 天
采收率:
0.77
长期交易:
773 (51.46%)
短期交易:
729 (48.54%)
利润因子:
1.10
预期回报:
2.51 USD
平均利润:
36.20 USD
平均损失:
-118.11 USD
最大连续失误:
29 (-842.46 USD)
最大连续亏损:
-2 378.90 USD (1)
每月增长:
3.37%
年度预测:
42.18%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
1 777.53 USD
最大值:
4 863.12 USD (19.19%)
相对跌幅:
结余:
16.10% (4 845.37 USD)
净值:
48.50% (11 396.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|566
|AUDCADxx
|467
|BTCUSDxx
|79
|USDCHFxx
|66
|CHFJPYxx
|50
|NZDUSDxx
|46
|XAUUSDxx
|45
|AUDNZDxx
|42
|GBPCHFxx
|21
|USDCADxx
|8
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCADxx
|4.7K
|AUDCADxx
|10K
|BTCUSDxx
|-2.6K
|USDCHFxx
|163
|CHFJPYxx
|80
|NZDUSDxx
|108
|XAUUSDxx
|-1.9K
|AUDNZDxx
|294
|GBPCHFxx
|13
|USDCADxx
|9
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCADxx
|23K
|AUDCADxx
|59K
|BTCUSDxx
|-11M
|USDCHFxx
|10K
|CHFJPYxx
|11K
|NZDUSDxx
|-71
|XAUUSDxx
|-53K
|AUDNZDxx
|3.7K
|GBPCHFxx
|-3.7K
|USDCADxx
|845
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 832.74 USD
最差交易: -2 379 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +585.61 USD
最大连续亏损: -842.46 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
15%
0
0
USD
USD
24K
USD
USD
54
87%
1 502
78%
100%
1.09
2.51
USD
USD
48%
1:500