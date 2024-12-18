SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / PAMM Internacional
Vitor Gutman Cotrim

PAMM Internacional

Vitor Gutman Cotrim
0 comentários
Confiabilidade
54 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2024 15%
4xCube-MT5
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 502
Negociações com lucro:
1 174 (78.16%)
Negociações com perda:
328 (21.84%)
Melhor negociação:
1 832.74 USD
Pior negociação:
-2 378.90 USD
Lucro bruto:
42 504.58 USD (17 668 144 pips)
Perda bruta:
-38 739.44 USD (23 949 745 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
71 (585.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 514.11 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
14.21%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
0.77
Negociações longas:
773 (51.46%)
Negociações curtas:
729 (48.54%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
2.51 USD
Lucro médio:
36.20 USD
Perda média:
-118.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
29 (-842.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 378.90 USD (1)
Crescimento mensal:
3.37%
Previsão anual:
42.18%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 777.53 USD
Máximo:
4 863.12 USD (19.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.10% (4 845.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.50% (11 396.31 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCADxx 566
AUDCADxx 467
BTCUSDxx 79
USDCHFxx 66
CHFJPYxx 50
NZDUSDxx 46
XAUUSDxx 45
AUDNZDxx 42
GBPCHFxx 21
USDCADxx 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCADxx 4.7K
AUDCADxx 10K
BTCUSDxx -2.6K
USDCHFxx 163
CHFJPYxx 80
NZDUSDxx 108
XAUUSDxx -1.9K
AUDNZDxx 294
GBPCHFxx 13
USDCADxx 9
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCADxx 23K
AUDCADxx 59K
BTCUSDxx -11M
USDCHFxx 10K
CHFJPYxx 11K
NZDUSDxx -71
XAUUSDxx -53K
AUDNZDxx 3.7K
GBPCHFxx -3.7K
USDCADxx 845
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 832.74 USD
Pior negociação: -2 379 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +585.61 USD
Máxima perda consecutiva: -842.46 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 06:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 12:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 23:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 15:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 05:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 01:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
PAMM Internacional
99 USD por mês
15%
0
0
USD
24K
USD
54
87%
1 502
78%
100%
1.09
2.51
USD
48%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.