- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 502
Negociações com lucro:
1 174 (78.16%)
Negociações com perda:
328 (21.84%)
Melhor negociação:
1 832.74 USD
Pior negociação:
-2 378.90 USD
Lucro bruto:
42 504.58 USD (17 668 144 pips)
Perda bruta:
-38 739.44 USD (23 949 745 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
71 (585.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 514.11 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
14.21%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
0.77
Negociações longas:
773 (51.46%)
Negociações curtas:
729 (48.54%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
2.51 USD
Lucro médio:
36.20 USD
Perda média:
-118.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
29 (-842.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 378.90 USD (1)
Crescimento mensal:
3.37%
Previsão anual:
42.18%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 777.53 USD
Máximo:
4 863.12 USD (19.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.10% (4 845.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.50% (11 396.31 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|566
|AUDCADxx
|467
|BTCUSDxx
|79
|USDCHFxx
|66
|CHFJPYxx
|50
|NZDUSDxx
|46
|XAUUSDxx
|45
|AUDNZDxx
|42
|GBPCHFxx
|21
|USDCADxx
|8
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCADxx
|4.7K
|AUDCADxx
|10K
|BTCUSDxx
|-2.6K
|USDCHFxx
|163
|CHFJPYxx
|80
|NZDUSDxx
|108
|XAUUSDxx
|-1.9K
|AUDNZDxx
|294
|GBPCHFxx
|13
|USDCADxx
|9
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCADxx
|23K
|AUDCADxx
|59K
|BTCUSDxx
|-11M
|USDCHFxx
|10K
|CHFJPYxx
|11K
|NZDUSDxx
|-71
|XAUUSDxx
|-53K
|AUDNZDxx
|3.7K
|GBPCHFxx
|-3.7K
|USDCADxx
|845
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 832.74 USD
Pior negociação: -2 379 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +585.61 USD
Máxima perda consecutiva: -842.46 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
