SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / PAMM Internacional
Vitor Gutman Cotrim

PAMM Internacional

Vitor Gutman Cotrim
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 11%
4xCube-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 109
Profit Trade:
844 (76.10%)
Loss Trade:
265 (23.90%)
Best Trade:
1 832.74 USD
Worst Trade:
-1 100.96 USD
Profitto lordo:
31 776.22 USD (17 618 264 pips)
Perdita lorda:
-28 930.53 USD (23 930 923 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (1 991.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 238.88 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.21%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
0.59
Long Trade:
567 (51.13%)
Short Trade:
542 (48.87%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
2.57 USD
Profitto medio:
37.65 USD
Perdita media:
-109.17 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-842.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 015.51 USD (6)
Crescita mensile:
2.18%
Previsione annuale:
28.54%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 777.53 USD
Massimale:
4 863.12 USD (19.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.10% (4 845.37 USD)
Per equità:
44.86% (10 541.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCADxx 331
AUDCADxx 324
BTCUSDxx 79
USDCHFxx 66
CHFJPYxx 50
NZDUSDxx 46
XAUUSDxx 45
AUDNZDxx 27
GBPCHFxx 21
USDCADxx 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCADxx 3.9K
AUDCADxx 10K
BTCUSDxx -2.6K
USDCHFxx 163
CHFJPYxx 80
NZDUSDxx 108
XAUUSDxx -1.9K
AUDNZDxx 195
GBPCHFxx 13
USDCADxx 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCADxx 13K
AUDCADxx 40K
BTCUSDxx -11M
USDCHFxx 10K
CHFJPYxx 11K
NZDUSDxx -71
XAUUSDxx -53K
AUDNZDxx 1.8K
GBPCHFxx -3.7K
USDCADxx 845
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 832.74 USD
Worst Trade: -1 101 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 991.60 USD
Massima perdita consecutiva: -842.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 01:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 21:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 21:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 21:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati