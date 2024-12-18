- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 109
Profit Trade:
844 (76.10%)
Loss Trade:
265 (23.90%)
Best Trade:
1 832.74 USD
Worst Trade:
-1 100.96 USD
Profitto lordo:
31 776.22 USD (17 618 264 pips)
Perdita lorda:
-28 930.53 USD (23 930 923 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (1 991.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 238.88 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.21%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
0.59
Long Trade:
567 (51.13%)
Short Trade:
542 (48.87%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
2.57 USD
Profitto medio:
37.65 USD
Perdita media:
-109.17 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-842.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 015.51 USD (6)
Crescita mensile:
2.18%
Previsione annuale:
28.54%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 777.53 USD
Massimale:
4 863.12 USD (19.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.10% (4 845.37 USD)
Per equità:
44.86% (10 541.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|331
|AUDCADxx
|324
|BTCUSDxx
|79
|USDCHFxx
|66
|CHFJPYxx
|50
|NZDUSDxx
|46
|XAUUSDxx
|45
|AUDNZDxx
|27
|GBPCHFxx
|21
|USDCADxx
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCADxx
|3.9K
|AUDCADxx
|10K
|BTCUSDxx
|-2.6K
|USDCHFxx
|163
|CHFJPYxx
|80
|NZDUSDxx
|108
|XAUUSDxx
|-1.9K
|AUDNZDxx
|195
|GBPCHFxx
|13
|USDCADxx
|9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCADxx
|13K
|AUDCADxx
|40K
|BTCUSDxx
|-11M
|USDCHFxx
|10K
|CHFJPYxx
|11K
|NZDUSDxx
|-71
|XAUUSDxx
|-53K
|AUDNZDxx
|1.8K
|GBPCHFxx
|-3.7K
|USDCADxx
|845
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 832.74 USD
Worst Trade: -1 101 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 991.60 USD
Massima perdita consecutiva: -842.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
