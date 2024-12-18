シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / PAMM Internacional
Vitor Gutman Cotrim

PAMM Internacional

Vitor Gutman Cotrim
レビュー0件
信頼性
54週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 15%
4xCube-MT5
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 502
利益トレード:
1 174 (78.16%)
損失トレード:
328 (21.84%)
ベストトレード:
1 832.74 USD
最悪のトレード:
-2 378.90 USD
総利益:
42 504.58 USD (17 668 144 pips)
総損失:
-38 739.44 USD (23 949 745 pips)
最大連続の勝ち:
71 (585.61 USD)
最大連続利益:
2 514.11 USD (31)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
14.21%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
0.77
長いトレード:
773 (51.46%)
短いトレード:
729 (48.54%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
2.51 USD
平均利益:
36.20 USD
平均損失:
-118.11 USD
最大連続の負け:
29 (-842.46 USD)
最大連続損失:
-2 378.90 USD (1)
月間成長:
2.87%
年間予想:
38.32%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 777.53 USD
最大の:
4 863.12 USD (19.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.10% (4 845.37 USD)
エクイティによる:
48.50% (11 396.31 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCADxx 566
AUDCADxx 467
BTCUSDxx 79
USDCHFxx 66
CHFJPYxx 50
NZDUSDxx 46
XAUUSDxx 45
AUDNZDxx 42
GBPCHFxx 21
USDCADxx 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCADxx 4.7K
AUDCADxx 10K
BTCUSDxx -2.6K
USDCHFxx 163
CHFJPYxx 80
NZDUSDxx 108
XAUUSDxx -1.9K
AUDNZDxx 294
GBPCHFxx 13
USDCADxx 9
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCADxx 23K
AUDCADxx 59K
BTCUSDxx -11M
USDCHFxx 10K
CHFJPYxx 11K
NZDUSDxx -71
XAUUSDxx -53K
AUDNZDxx 3.7K
GBPCHFxx -3.7K
USDCADxx 845
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 832.74 USD
最悪のトレード: -2 379 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +585.61 USD
最大連続損失: -842.46 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 06:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 12:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 23:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 15:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 05:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 01:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
PAMM Internacional
99 USD/月
15%
0
0
USD
24K
USD
54
87%
1 502
78%
100%
1.09
2.51
USD
48%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください