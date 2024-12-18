- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 502
利益トレード:
1 174 (78.16%)
損失トレード:
328 (21.84%)
ベストトレード:
1 832.74 USD
最悪のトレード:
-2 378.90 USD
総利益:
42 504.58 USD (17 668 144 pips)
総損失:
-38 739.44 USD (23 949 745 pips)
最大連続の勝ち:
71 (585.61 USD)
最大連続利益:
2 514.11 USD (31)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
14.21%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
0.77
長いトレード:
773 (51.46%)
短いトレード:
729 (48.54%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
2.51 USD
平均利益:
36.20 USD
平均損失:
-118.11 USD
最大連続の負け:
29 (-842.46 USD)
最大連続損失:
-2 378.90 USD (1)
月間成長:
2.87%
年間予想:
38.32%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 777.53 USD
最大の:
4 863.12 USD (19.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.10% (4 845.37 USD)
エクイティによる:
48.50% (11 396.31 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|566
|AUDCADxx
|467
|BTCUSDxx
|79
|USDCHFxx
|66
|CHFJPYxx
|50
|NZDUSDxx
|46
|XAUUSDxx
|45
|AUDNZDxx
|42
|GBPCHFxx
|21
|USDCADxx
|8
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCADxx
|4.7K
|AUDCADxx
|10K
|BTCUSDxx
|-2.6K
|USDCHFxx
|163
|CHFJPYxx
|80
|NZDUSDxx
|108
|XAUUSDxx
|-1.9K
|AUDNZDxx
|294
|GBPCHFxx
|13
|USDCADxx
|9
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCADxx
|23K
|AUDCADxx
|59K
|BTCUSDxx
|-11M
|USDCHFxx
|10K
|CHFJPYxx
|11K
|NZDUSDxx
|-71
|XAUUSDxx
|-53K
|AUDNZDxx
|3.7K
|GBPCHFxx
|-3.7K
|USDCADxx
|845
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 832.74 USD
最悪のトレード: -2 379 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +585.61 USD
最大連続損失: -842.46 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
