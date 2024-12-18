SignaleKategorien
Vitor Gutman Cotrim

PAMM Internacional

Vitor Gutman Cotrim
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
54 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 15%
4xCube-MT5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 502
Gewinntrades:
1 174 (78.16%)
Verlusttrades:
328 (21.84%)
Bester Trade:
1 832.74 USD
Schlechtester Trade:
-2 378.90 USD
Bruttoprofit:
42 504.58 USD (17 668 144 pips)
Bruttoverlust:
-38 739.44 USD (23 949 745 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
71 (585.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 514.11 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
14.21%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
0.77
Long-Positionen:
773 (51.46%)
Short-Positionen:
729 (48.54%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
2.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
36.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-118.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
29 (-842.46 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 378.90 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.87%
Jahresprognose:
38.32%
Algo-Trading:
87%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 777.53 USD
Maximaler:
4 863.12 USD (19.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.10% (4 845.37 USD)
Kapital:
48.50% (11 396.31 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCADxx 566
AUDCADxx 467
BTCUSDxx 79
USDCHFxx 66
CHFJPYxx 50
NZDUSDxx 46
XAUUSDxx 45
AUDNZDxx 42
GBPCHFxx 21
USDCADxx 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCADxx 4.7K
AUDCADxx 10K
BTCUSDxx -2.6K
USDCHFxx 163
CHFJPYxx 80
NZDUSDxx 108
XAUUSDxx -1.9K
AUDNZDxx 294
GBPCHFxx 13
USDCADxx 9
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCADxx 23K
AUDCADxx 59K
BTCUSDxx -11M
USDCHFxx 10K
CHFJPYxx 11K
NZDUSDxx -71
XAUUSDxx -53K
AUDNZDxx 3.7K
GBPCHFxx -3.7K
USDCADxx 845
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 832.74 USD
Schlechtester Trade: -2 379 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +585.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -842.46 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

