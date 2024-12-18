- 자본
- 축소
트레이드:
1 532
이익 거래:
1 199 (78.26%)
손실 거래:
333 (21.74%)
최고의 거래:
1 832.74 USD
최악의 거래:
-2 378.90 USD
총 수익:
42 837.50 USD (17 673 274 pips)
총 손실:
-38 992.95 USD (23 952 755 pips)
연속 최대 이익:
71 (585.61 USD)
연속 최대 이익:
2 514.11 USD (31)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
14.21%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
0.79
롱(주식매수):
793 (51.76%)
숏(주식차입매도):
739 (48.24%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
2.51 USD
평균 이익:
35.73 USD
평균 손실:
-117.10 USD
연속 최대 손실:
29 (-842.46 USD)
연속 최대 손실:
-2 378.90 USD (1)
월별 성장률:
3.13%
연간 예측:
37.98%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 777.53 USD
최대한의:
4 863.12 USD (19.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.10% (4 845.37 USD)
자본금별:
48.50% (11 396.31 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|591
|AUDCADxx
|472
|BTCUSDxx
|79
|USDCHFxx
|66
|CHFJPYxx
|50
|NZDUSDxx
|46
|XAUUSDxx
|45
|AUDNZDxx
|42
|GBPCHFxx
|21
|USDCADxx
|8
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCADxx
|4.8K
|AUDCADxx
|10K
|BTCUSDxx
|-2.6K
|USDCHFxx
|163
|CHFJPYxx
|80
|NZDUSDxx
|108
|XAUUSDxx
|-1.9K
|AUDNZDxx
|294
|GBPCHFxx
|13
|USDCADxx
|9
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCADxx
|25K
|AUDCADxx
|60K
|BTCUSDxx
|-11M
|USDCHFxx
|10K
|CHFJPYxx
|11K
|NZDUSDxx
|-71
|XAUUSDxx
|-53K
|AUDNZDxx
|3.7K
|GBPCHFxx
|-3.7K
|USDCADxx
|845
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 832.74 USD
최악의 거래: -2 379 USD
연속 최대 이익: 31
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +585.61 USD
연속 최대 손실: -842.46 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
