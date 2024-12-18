시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / PAMM Internacional
Vitor Gutman Cotrim

PAMM Internacional

Vitor Gutman Cotrim
0 리뷰
안정성
55
0 / 0 USD
월별 99 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 15%
4xCube-MT5
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 532
이익 거래:
1 199 (78.26%)
손실 거래:
333 (21.74%)
최고의 거래:
1 832.74 USD
최악의 거래:
-2 378.90 USD
총 수익:
42 837.50 USD (17 673 274 pips)
총 손실:
-38 992.95 USD (23 952 755 pips)
연속 최대 이익:
71 (585.61 USD)
연속 최대 이익:
2 514.11 USD (31)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
14.21%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
0.79
롱(주식매수):
793 (51.76%)
숏(주식차입매도):
739 (48.24%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
2.51 USD
평균 이익:
35.73 USD
평균 손실:
-117.10 USD
연속 최대 손실:
29 (-842.46 USD)
연속 최대 손실:
-2 378.90 USD (1)
월별 성장률:
3.13%
연간 예측:
37.98%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 777.53 USD
최대한의:
4 863.12 USD (19.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.10% (4 845.37 USD)
자본금별:
48.50% (11 396.31 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NZDCADxx 591
AUDCADxx 472
BTCUSDxx 79
USDCHFxx 66
CHFJPYxx 50
NZDUSDxx 46
XAUUSDxx 45
AUDNZDxx 42
GBPCHFxx 21
USDCADxx 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NZDCADxx 4.8K
AUDCADxx 10K
BTCUSDxx -2.6K
USDCHFxx 163
CHFJPYxx 80
NZDUSDxx 108
XAUUSDxx -1.9K
AUDNZDxx 294
GBPCHFxx 13
USDCADxx 9
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NZDCADxx 25K
AUDCADxx 60K
BTCUSDxx -11M
USDCHFxx 10K
CHFJPYxx 11K
NZDUSDxx -71
XAUUSDxx -53K
AUDNZDxx 3.7K
GBPCHFxx -3.7K
USDCADxx 845
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 832.74 USD
최악의 거래: -2 379 USD
연속 최대 이익: 31
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +585.61 USD
연속 최대 손실: -842.46 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2025.12.31 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 09:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 06:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 12:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 23:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 15:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
PAMM Internacional
월별 99 USD
15%
0
0
USD
24K
USD
55
87%
1 532
78%
100%
1.09
2.51
USD
48%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.