SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / StableStrategy
He Ping Qing

StableStrategy

He Ping Qing
0 inceleme
Güvenilirlik
62 hafta
0 / 0 USD
Ayda 69 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 50%
DooTechnology-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
583
Kârla kapanan işlemler:
456 (78.21%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (21.78%)
En iyi işlem:
11.37 USD
En kötü işlem:
-17.49 USD
Brüt kâr:
722.18 USD (65 180 pips)
Brüt zarar:
-330.86 USD (34 976 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (20.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.08 USD (13)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
68.80%
Maks. mevduat yükü:
2.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.82
Alış işlemleri:
385 (66.04%)
Satış işlemleri:
198 (33.96%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
1.58 USD
Ortalama zarar:
-2.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-67.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-67.24 USD (5)
Aylık büyüme:
5.91%
Yıllık tahmin:
71.74%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
67.24 USD (9.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.11% (67.72 USD)
Varlığa göre:
6.48% (33.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 289
AUDCAD 227
AUDUSD 64
XAUUSD 2
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 186
AUDCAD 162
AUDUSD 43
XAUUSD 0
AUDNZD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 14K
AUDCAD 11K
AUDUSD 4.6K
XAUUSD -15
AUDNZD 31
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.37 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +20.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -67.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DooTechnology-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooTechnology-Live
0.00 × 1
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
主要交易交叉盘，建议稳健者1000美元1:1跟单，激进者500美元1:1跟单。
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
StableStrategy
Ayda 69 USD
50%
0
0
USD
531
USD
62
84%
583
78%
69%
2.18
0.67
USD
6%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.