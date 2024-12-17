- Büyüme
İşlemler:
583
Kârla kapanan işlemler:
456 (78.21%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (21.78%)
En iyi işlem:
11.37 USD
En kötü işlem:
-17.49 USD
Brüt kâr:
722.18 USD (65 180 pips)
Brüt zarar:
-330.86 USD (34 976 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (20.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.08 USD (13)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
68.80%
Maks. mevduat yükü:
2.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.82
Alış işlemleri:
385 (66.04%)
Satış işlemleri:
198 (33.96%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
1.58 USD
Ortalama zarar:
-2.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-67.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-67.24 USD (5)
Aylık büyüme:
5.91%
Yıllık tahmin:
71.74%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
67.24 USD (9.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.11% (67.72 USD)
Varlığa göre:
6.48% (33.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|289
|AUDCAD
|227
|AUDUSD
|64
|XAUUSD
|2
|AUDNZD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|186
|AUDCAD
|162
|AUDUSD
|43
|XAUUSD
|0
|AUDNZD
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|14K
|AUDCAD
|11K
|AUDUSD
|4.6K
|XAUUSD
|-15
|AUDNZD
|31
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.37 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +20.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -67.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DooTechnology-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
主要交易交叉盘，建议稳健者1000美元1:1跟单，激进者500美元1:1跟单。
İnceleme yok
