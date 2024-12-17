- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
583
Profit Trade:
456 (78.21%)
Loss Trade:
127 (21.78%)
Best Trade:
11.37 USD
Worst Trade:
-17.49 USD
Profitto lordo:
722.18 USD (65 180 pips)
Perdita lorda:
-330.86 USD (34 976 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (20.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.08 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
68.80%
Massimo carico di deposito:
2.46%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.82
Long Trade:
385 (66.04%)
Short Trade:
198 (33.96%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
1.58 USD
Perdita media:
-2.61 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-67.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.24 USD (5)
Crescita mensile:
5.91%
Previsione annuale:
71.74%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
67.24 USD (9.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.11% (67.72 USD)
Per equità:
6.48% (33.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|289
|AUDCAD
|227
|AUDUSD
|64
|XAUUSD
|2
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|186
|AUDCAD
|162
|AUDUSD
|43
|XAUUSD
|0
|AUDNZD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|14K
|AUDCAD
|11K
|AUDUSD
|4.6K
|XAUUSD
|-15
|AUDNZD
|31
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.37 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +20.52 USD
Massima perdita consecutiva: -67.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DooTechnology-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
|
ScopeMarkets-Live
|6.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|15.00 × 1
|
Swissquote-Server
|22.00 × 1
主要交易交叉盘，建议稳健者1000美元1:1跟单，激进者500美元1:1跟单。
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
69USD al mese
50%
0
0
USD
USD
531
USD
USD
62
84%
583
78%
69%
2.18
0.67
USD
USD
6%
1:500