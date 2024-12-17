SegnaliSezioni
He Ping Qing

StableStrategy

He Ping Qing
0 recensioni
Affidabilità
62 settimane
0 / 0 USD
Copia per 69 USD al mese
crescita dal 2024 50%
DooTechnology-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
583
Profit Trade:
456 (78.21%)
Loss Trade:
127 (21.78%)
Best Trade:
11.37 USD
Worst Trade:
-17.49 USD
Profitto lordo:
722.18 USD (65 180 pips)
Perdita lorda:
-330.86 USD (34 976 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (20.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.08 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
68.80%
Massimo carico di deposito:
2.46%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.82
Long Trade:
385 (66.04%)
Short Trade:
198 (33.96%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
1.58 USD
Perdita media:
-2.61 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-67.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.24 USD (5)
Crescita mensile:
5.91%
Previsione annuale:
71.74%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
67.24 USD (9.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.11% (67.72 USD)
Per equità:
6.48% (33.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 289
AUDCAD 227
AUDUSD 64
XAUUSD 2
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 186
AUDCAD 162
AUDUSD 43
XAUUSD 0
AUDNZD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 14K
AUDCAD 11K
AUDUSD 4.6K
XAUUSD -15
AUDNZD 31
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.37 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +20.52 USD
Massima perdita consecutiva: -67.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DooTechnology-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooTechnology-Live
0.00 × 1
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
主要交易交叉盘，建议稳健者1000美元1:1跟单，激进者500美元1:1跟单。
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.