He Ping Qing

StableStrategy

He Ping Qing
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
74 Wochen
0 / 0 USD
Für 69 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 72%
DooTechnology-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
639
Gewinntrades:
501 (78.40%)
Verlusttrades:
138 (21.60%)
Bester Trade:
11.37 USD
Schlechtester Trade:
-17.49 USD
Bruttoprofit:
827.09 USD (71 505 pips)
Bruttoverlust:
-358.41 USD (36 147 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (20.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
66.08 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
67.43%
Max deposit load:
4.19%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
6.97
Long-Positionen:
424 (66.35%)
Short-Positionen:
215 (33.65%)
Profit-Faktor:
2.31
Mathematische Gewinnerwartung:
0.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-67.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-67.24 USD (5)
Wachstum pro Monat :
2.20%
Jahresprognose:
26.75%
Algo-Trading:
84%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 USD
Maximaler:
67.24 USD (9.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.11% (67.72 USD)
Kapital:
23.60% (143.53 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCAD 289
AUDCAD 227
AUDUSD 120
XAUUSD 2
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD 186
AUDCAD 162
AUDUSD 121
XAUUSD 0
AUDNZD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD 14K
AUDCAD 11K
AUDUSD 9.7K
XAUUSD -15
AUDNZD 31
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11.37 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -67.24 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DooTechnology-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

DooTechnology-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.89 × 27
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
主要交易交叉盘，建议稳健者1000美元1:1跟单，激进者500美元1:1跟单。
Keine Bewertungen
2025.12.29 10:20
No swaps are charged on the signal account
