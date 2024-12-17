- Wachstum
Trades insgesamt:
639
Gewinntrades:
501 (78.40%)
Verlusttrades:
138 (21.60%)
Bester Trade:
11.37 USD
Schlechtester Trade:
-17.49 USD
Bruttoprofit:
827.09 USD (71 505 pips)
Bruttoverlust:
-358.41 USD (36 147 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (20.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
66.08 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
67.43%
Max deposit load:
4.19%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
6.97
Long-Positionen:
424 (66.35%)
Short-Positionen:
215 (33.65%)
Profit-Faktor:
2.31
Mathematische Gewinnerwartung:
0.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-67.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-67.24 USD (5)
Wachstum pro Monat :
2.20%
Jahresprognose:
26.75%
Algo-Trading:
84%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 USD
Maximaler:
67.24 USD (9.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.11% (67.72 USD)
Kapital:
23.60% (143.53 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|289
|AUDCAD
|227
|AUDUSD
|120
|XAUUSD
|2
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|186
|AUDCAD
|162
|AUDUSD
|121
|XAUUSD
|0
|AUDNZD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|14K
|AUDCAD
|11K
|AUDUSD
|9.7K
|XAUUSD
|-15
|AUDNZD
|31
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Bester Trade: +11.37 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -67.24 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DooTechnology-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.89 × 27
|
ScopeMarkets-Live
|6.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|15.00 × 1
|
Swissquote-Server
|22.00 × 1
主要交易交叉盘，建议稳健者1000美元1:1跟单，激进者500美元1:1跟单。
Keine Bewertungen
