He Ping Qing

StableStrategy

He Ping Qing
0 avis
Fiabilité
62 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 69 USD par mois
croissance depuis 2024 50%
DooTechnology-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
582
Bénéfice trades:
455 (78.17%)
Perte trades:
127 (21.82%)
Meilleure transaction:
11.37 USD
Pire transaction:
-17.49 USD
Bénéfice brut:
720.14 USD (65 076 pips)
Perte brute:
-330.86 USD (34 976 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (20.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
66.08 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
68.80%
Charge de dépôt maximale:
2.46%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.79
Longs trades:
384 (65.98%)
Courts trades:
198 (34.02%)
Facteur de profit:
2.18
Rendement attendu:
0.67 USD
Bénéfice moyen:
1.58 USD
Perte moyenne:
-2.61 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-67.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-67.24 USD (5)
Croissance mensuelle:
5.80%
Prévision annuelle:
71.63%
Algo trading:
84%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 USD
Maximal:
67.24 USD (9.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.11% (67.72 USD)
Par fonds propres:
6.48% (33.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 289
AUDCAD 227
AUDUSD 63
XAUUSD 2
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 186
AUDCAD 162
AUDUSD 41
XAUUSD 0
AUDNZD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 14K
AUDCAD 11K
AUDUSD 4.5K
XAUUSD -15
AUDNZD 31
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.37 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +20.52 USD
Perte consécutive maximale: -67.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DooTechnology-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DooTechnology-Live
0.00 × 1
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
主要交易交叉盘，建议稳健者1000美元1:1跟单，激进者500美元1:1跟单。
Aucun avis
