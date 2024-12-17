- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
639
利益トレード:
501 (78.40%)
損失トレード:
138 (21.60%)
ベストトレード:
11.37 USD
最悪のトレード:
-17.49 USD
総利益:
827.09 USD (71 505 pips)
総損失:
-358.41 USD (36 147 pips)
最大連続の勝ち:
18 (20.52 USD)
最大連続利益:
66.08 USD (13)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
67.43%
最大入金額:
4.19%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.97
長いトレード:
424 (66.35%)
短いトレード:
215 (33.65%)
プロフィットファクター:
2.31
期待されたペイオフ:
0.73 USD
平均利益:
1.65 USD
平均損失:
-2.60 USD
最大連続の負け:
5 (-67.24 USD)
最大連続損失:
-67.24 USD (5)
月間成長:
2.20%
年間予想:
26.75%
アルゴリズム取引:
84%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 USD
最大の:
67.24 USD (9.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.11% (67.72 USD)
エクイティによる:
23.08% (140.41 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|289
|AUDCAD
|227
|AUDUSD
|120
|XAUUSD
|2
|AUDNZD
|1
|
|
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD
|186
|AUDCAD
|162
|AUDUSD
|121
|XAUUSD
|0
|AUDNZD
|0
|
|
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD
|14K
|AUDCAD
|11K
|AUDUSD
|9.7K
|XAUUSD
|-15
|AUDNZD
|31
|
|
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.37 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +20.52 USD
最大連続損失: -67.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DooTechnology-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.89 × 27
|
ScopeMarkets-Live
|6.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|15.00 × 1
|
Swissquote-Server
|22.00 × 1
主要交易交叉盘，建议稳健者1000美元1:1跟单，激进者500美元1:1跟单。
