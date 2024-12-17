シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / StableStrategy
He Ping Qing

StableStrategy

He Ping Qing
レビュー0件
信頼性
74週間
0 / 0 USD
月額  69  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 72%
DooTechnology-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
639
利益トレード:
501 (78.40%)
損失トレード:
138 (21.60%)
ベストトレード:
11.37 USD
最悪のトレード:
-17.49 USD
総利益:
827.09 USD (71 505 pips)
総損失:
-358.41 USD (36 147 pips)
最大連続の勝ち:
18 (20.52 USD)
最大連続利益:
66.08 USD (13)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
67.43%
最大入金額:
4.19%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.97
長いトレード:
424 (66.35%)
短いトレード:
215 (33.65%)
プロフィットファクター:
2.31
期待されたペイオフ:
0.73 USD
平均利益:
1.65 USD
平均損失:
-2.60 USD
最大連続の負け:
5 (-67.24 USD)
最大連続損失:
-67.24 USD (5)
月間成長:
2.20%
年間予想:
26.75%
アルゴリズム取引:
84%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 USD
最大の:
67.24 USD (9.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.11% (67.72 USD)
エクイティによる:
23.08% (140.41 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCAD 289
AUDCAD 227
AUDUSD 120
XAUUSD 2
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCAD 186
AUDCAD 162
AUDUSD 121
XAUUSD 0
AUDNZD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCAD 14K
AUDCAD 11K
AUDUSD 9.7K
XAUUSD -15
AUDNZD 31
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +11.37 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +20.52 USD
最大連続損失: -67.24 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DooTechnology-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

DooTechnology-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.89 × 27
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
主要交易交叉盘，建议稳健者1000美元1:1跟单，激进者500美元1:1跟单。
レビューなし
