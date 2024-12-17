信号部分
He Ping Qing

StableStrategy

He Ping Qing
0条评论
可靠性
74
0 / 0 USD
每月复制 69 USD per 
增长自 2024 72%
DooTechnology-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
639
盈利交易:
501 (78.40%)
亏损交易:
138 (21.60%)
最好交易:
11.37 USD
最差交易:
-17.49 USD
毛利:
827.09 USD (71 505 pips)
毛利亏损:
-358.41 USD (36 147 pips)
最大连续赢利:
18 (20.52 USD)
最大连续盈利:
66.08 USD (13)
夏普比率:
0.27
交易活动:
67.43%
最大入金加载:
4.19%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.97
长期交易:
424 (66.35%)
短期交易:
215 (33.65%)
利润因子:
2.31
预期回报:
0.73 USD
平均利润:
1.65 USD
平均损失:
-2.60 USD
最大连续失误:
5 (-67.24 USD)
最大连续亏损:
-67.24 USD (5)
每月增长:
2.20%
年度预测:
26.75%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
67.24 USD (9.51%)
相对跌幅:
结余:
6.11% (67.72 USD)
净值:
21.62% (131.53 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 289
AUDCAD 227
AUDUSD 120
XAUUSD 2
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 186
AUDCAD 162
AUDUSD 121
XAUUSD 0
AUDNZD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 14K
AUDCAD 11K
AUDUSD 9.7K
XAUUSD -15
AUDNZD 31
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +11.37 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +20.52 USD
最大连续亏损: -67.24 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DooTechnology-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

DooTechnology-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.89 × 27
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
主要交易交叉盘，建议稳健者1000美元1:1跟单，激进者500美元1:1跟单。
没有评论
