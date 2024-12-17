- 成长
交易:
639
盈利交易:
501 (78.40%)
亏损交易:
138 (21.60%)
最好交易:
11.37 USD
最差交易:
-17.49 USD
毛利:
827.09 USD (71 505 pips)
毛利亏损:
-358.41 USD (36 147 pips)
最大连续赢利:
18 (20.52 USD)
最大连续盈利:
66.08 USD (13)
夏普比率:
0.27
交易活动:
67.43%
最大入金加载:
4.19%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.97
长期交易:
424 (66.35%)
短期交易:
215 (33.65%)
利润因子:
2.31
预期回报:
0.73 USD
平均利润:
1.65 USD
平均损失:
-2.60 USD
最大连续失误:
5 (-67.24 USD)
最大连续亏损:
-67.24 USD (5)
每月增长:
2.20%
年度预测:
26.75%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
67.24 USD (9.51%)
相对跌幅:
结余:
6.11% (67.72 USD)
净值:
21.62% (131.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|289
|AUDCAD
|227
|AUDUSD
|120
|XAUUSD
|2
|AUDNZD
|1
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|186
|AUDCAD
|162
|AUDUSD
|121
|XAUUSD
|0
|AUDNZD
|0
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|14K
|AUDCAD
|11K
|AUDUSD
|9.7K
|XAUUSD
|-15
|AUDNZD
|31
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.37 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +20.52 USD
最大连续亏损: -67.24 USD
主要交易交叉盘，建议稳健者1000美元1:1跟单，激进者500美元1:1跟单。
