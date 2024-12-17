- 자본
- 축소
트레이드:
643
이익 거래:
505 (78.53%)
손실 거래:
138 (21.46%)
최고의 거래:
11.37 USD
최악의 거래:
-17.49 USD
총 수익:
837.59 USD (72 038 pips)
총 손실:
-358.68 USD (36 147 pips)
연속 최대 이익:
18 (20.52 USD)
연속 최대 이익:
66.08 USD (13)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
68.43%
최대 입금량:
4.19%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
7.12
롱(주식매수):
425 (66.10%)
숏(주식차입매도):
218 (33.90%)
수익 요인:
2.34
기대수익:
0.74 USD
평균 이익:
1.66 USD
평균 손실:
-2.60 USD
연속 최대 손실:
5 (-67.24 USD)
연속 최대 손실:
-67.24 USD (5)
월별 성장률:
3.68%
연간 예측:
44.61%
Algo 트레이딩:
83%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.06 USD
최대한의:
67.24 USD (9.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.11% (67.72 USD)
자본금별:
30.94% (191.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|289
|AUDCAD
|227
|AUDUSD
|124
|XAUUSD
|2
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD
|186
|AUDCAD
|162
|AUDUSD
|131
|XAUUSD
|0
|AUDNZD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD
|14K
|AUDCAD
|11K
|AUDUSD
|10K
|XAUUSD
|-15
|AUDNZD
|31
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11.37 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +20.52 USD
연속 최대 손실: -67.24 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DooTechnology-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
主要交易交叉盘，建议稳健者1000美元1:1跟单，激进者500美元1:1跟单。
