He Ping Qing

StableStrategy

He Ping Qing
Confiabilidade
74 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 72%
DooTechnology-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
639
Negociações com lucro:
501 (78.40%)
Negociações com perda:
138 (21.60%)
Melhor negociação:
11.37 USD
Pior negociação:
-17.49 USD
Lucro bruto:
827.09 USD (71 505 pips)
Perda bruta:
-358.41 USD (36 147 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (20.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
66.08 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
67.43%
Depósito máximo carregado:
4.19%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.97
Negociações longas:
424 (66.35%)
Negociações curtas:
215 (33.65%)
Fator de lucro:
2.31
Valor esperado:
0.73 USD
Lucro médio:
1.65 USD
Perda média:
-2.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-67.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-67.24 USD (5)
Crescimento mensal:
2.20%
Previsão anual:
26.75%
Algotrading:
84%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
67.24 USD (9.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.11% (67.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.08% (140.41 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCAD 289
AUDCAD 227
AUDUSD 120
XAUUSD 2
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCAD 186
AUDCAD 162
AUDUSD 121
XAUUSD 0
AUDNZD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCAD 14K
AUDCAD 11K
AUDUSD 9.7K
XAUUSD -15
AUDNZD 31
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.37 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +20.52 USD
Máxima perda consecutiva: -67.24 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DooTechnology-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

DooTechnology-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.89 × 27
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
主要交易交叉盘，建议稳健者1000美元1:1跟单，激进者500美元1:1跟单。
