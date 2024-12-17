- Crescimento
Negociações:
639
Negociações com lucro:
501 (78.40%)
Negociações com perda:
138 (21.60%)
Melhor negociação:
11.37 USD
Pior negociação:
-17.49 USD
Lucro bruto:
827.09 USD (71 505 pips)
Perda bruta:
-358.41 USD (36 147 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (20.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
66.08 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
67.43%
Depósito máximo carregado:
4.19%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.97
Negociações longas:
424 (66.35%)
Negociações curtas:
215 (33.65%)
Fator de lucro:
2.31
Valor esperado:
0.73 USD
Lucro médio:
1.65 USD
Perda média:
-2.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-67.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-67.24 USD (5)
Crescimento mensal:
2.20%
Previsão anual:
26.75%
Algotrading:
84%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
67.24 USD (9.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.11% (67.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.08% (140.41 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|289
|AUDCAD
|227
|AUDUSD
|120
|XAUUSD
|2
|AUDNZD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD
|186
|AUDCAD
|162
|AUDUSD
|121
|XAUUSD
|0
|AUDNZD
|0
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD
|14K
|AUDCAD
|11K
|AUDUSD
|9.7K
|XAUUSD
|-15
|AUDNZD
|31
Melhor negociação: +11.37 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +20.52 USD
Máxima perda consecutiva: -67.24 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DooTechnology-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
主要交易交叉盘，建议稳健者1000美元1:1跟单，激进者500美元1:1跟单。
