Всего трейдов:
639
Прибыльных трейдов:
501 (78.40%)
Убыточных трейдов:
138 (21.60%)
Лучший трейд:
11.37 USD
Худший трейд:
-17.49 USD
Общая прибыль:
827.09 USD (71 505 pips)
Общий убыток:
-358.41 USD (36 147 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (20.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.08 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
67.43%
Макс. загрузка депозита:
4.19%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.97
Длинных трейдов:
424 (66.35%)
Коротких трейдов:
215 (33.65%)
Профит фактор:
2.31
Мат. ожидание:
0.73 USD
Средняя прибыль:
1.65 USD
Средний убыток:
-2.60 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-67.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-67.24 USD (5)
Прирост в месяц:
2.20%
Годовой прогноз:
26.75%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
67.24 USD (9.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.11% (67.72 USD)
По эквити:
21.54% (131.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|289
|AUDCAD
|227
|AUDUSD
|120
|XAUUSD
|2
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|186
|AUDCAD
|162
|AUDUSD
|121
|XAUUSD
|0
|AUDNZD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|14K
|AUDCAD
|11K
|AUDUSD
|9.7K
|XAUUSD
|-15
|AUDNZD
|31
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.37 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +20.52 USD
Макс. убыток в серии: -67.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.89 × 27
|
ScopeMarkets-Live
|6.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|15.00 × 1
|
Swissquote-Server
|22.00 × 1
主要交易交叉盘，建议稳健者1000美元1:1跟单，激进者500美元1:1跟单。
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
69 USD в месяц
72%
0
0
USD
USD
608
USD
USD
74
84%
639
78%
67%
2.30
0.73
USD
USD
22%
1:500