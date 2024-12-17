СигналыРазделы
He Ping Qing

StableStrategy

He Ping Qing
0 отзывов
Надежность
74 недели
0 / 0 USD
Копировать за 69 USD в месяц
прирост с 2024 72%
DooTechnology-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
639
Прибыльных трейдов:
501 (78.40%)
Убыточных трейдов:
138 (21.60%)
Лучший трейд:
11.37 USD
Худший трейд:
-17.49 USD
Общая прибыль:
827.09 USD (71 505 pips)
Общий убыток:
-358.41 USD (36 147 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (20.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.08 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
67.43%
Макс. загрузка депозита:
4.19%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.97
Длинных трейдов:
424 (66.35%)
Коротких трейдов:
215 (33.65%)
Профит фактор:
2.31
Мат. ожидание:
0.73 USD
Средняя прибыль:
1.65 USD
Средний убыток:
-2.60 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-67.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-67.24 USD (5)
Прирост в месяц:
2.20%
Годовой прогноз:
26.75%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
67.24 USD (9.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.11% (67.72 USD)
По эквити:
21.54% (131.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 289
AUDCAD 227
AUDUSD 120
XAUUSD 2
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 186
AUDCAD 162
AUDUSD 121
XAUUSD 0
AUDNZD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 14K
AUDCAD 11K
AUDUSD 9.7K
XAUUSD -15
AUDNZD 31
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.37 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +20.52 USD
Макс. убыток в серии: -67.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

DooTechnology-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.89 × 27
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
主要交易交叉盘，建议稳健者1000美元1:1跟单，激进者500美元1:1跟单。
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
StableStrategy
69 USD в месяц
72%
0
0
USD
608
USD
74
84%
639
78%
67%
2.30
0.73
USD
22%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.