SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / StableStrategy
He Ping Qing

StableStrategy

He Ping Qing
0 comentarios
Fiabilidad
74 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 69 USD al mes
incremento desde 2024 72%
DooTechnology-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
639
Transacciones Rentables:
501 (78.40%)
Transacciones Irrentables:
138 (21.60%)
Mejor transacción:
11.37 USD
Peor transacción:
-17.49 USD
Beneficio Bruto:
827.09 USD (71 505 pips)
Pérdidas Brutas:
-358.41 USD (36 147 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (20.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
66.08 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
67.43%
Carga máxima del depósito:
4.19%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
6.97
Transacciones Largas:
424 (66.35%)
Transacciones Cortas:
215 (33.65%)
Factor de Beneficio:
2.31
Beneficio Esperado:
0.73 USD
Beneficio medio:
1.65 USD
Pérdidas medias:
-2.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-67.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-67.24 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.20%
Pronóstico anual:
26.75%
Trading algorítmico:
84%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 USD
Máxima:
67.24 USD (9.51%)
Reducción relativa:
De balance:
6.11% (67.72 USD)
De fondos:
23.08% (140.41 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCAD 289
AUDCAD 227
AUDUSD 120
XAUUSD 2
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCAD 186
AUDCAD 162
AUDUSD 121
XAUUSD 0
AUDNZD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCAD 14K
AUDCAD 11K
AUDUSD 9.7K
XAUUSD -15
AUDNZD 31
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +11.37 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +20.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -67.24 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DooTechnology-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

DooTechnology-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.89 × 27
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
主要交易交叉盘，建议稳健者1000美元1:1跟单，激进者500美元1:1跟单。
No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
StableStrategy
69 USD al mes
72%
0
0
USD
608
USD
74
84%
639
78%
67%
2.30
0.73
USD
23%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.