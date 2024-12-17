- Incremento
Total de Trades:
639
Transacciones Rentables:
501 (78.40%)
Transacciones Irrentables:
138 (21.60%)
Mejor transacción:
11.37 USD
Peor transacción:
-17.49 USD
Beneficio Bruto:
827.09 USD (71 505 pips)
Pérdidas Brutas:
-358.41 USD (36 147 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (20.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
66.08 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
67.43%
Carga máxima del depósito:
4.19%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
6.97
Transacciones Largas:
424 (66.35%)
Transacciones Cortas:
215 (33.65%)
Factor de Beneficio:
2.31
Beneficio Esperado:
0.73 USD
Beneficio medio:
1.65 USD
Pérdidas medias:
-2.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-67.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-67.24 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.20%
Pronóstico anual:
26.75%
Trading algorítmico:
84%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 USD
Máxima:
67.24 USD (9.51%)
Reducción relativa:
De balance:
6.11% (67.72 USD)
De fondos:
23.08% (140.41 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|289
|AUDCAD
|227
|AUDUSD
|120
|XAUUSD
|2
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDCAD
|186
|AUDCAD
|162
|AUDUSD
|121
|XAUUSD
|0
|AUDNZD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDCAD
|14K
|AUDCAD
|11K
|AUDUSD
|9.7K
|XAUUSD
|-15
|AUDNZD
|31
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +11.37 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +20.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -67.24 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DooTechnology-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.89 × 27
|
ScopeMarkets-Live
|6.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|15.00 × 1
|
Swissquote-Server
|22.00 × 1
主要交易交叉盘，建议稳健者1000美元1:1跟单，激进者500美元1:1跟单。
