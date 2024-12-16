- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
419
Kârla kapanan işlemler:
202 (48.21%)
Zararla kapanan işlemler:
217 (51.79%)
En iyi işlem:
9 841.00 RUB
En kötü işlem:
-28 399.00 RUB
Brüt kâr:
176 864.25 RUB (174 238 pips)
Brüt zarar:
-181 795.61 RUB (99 418 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (4 588.70 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
22 663.76 RUB (9)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
34.26%
Maks. mevduat yükü:
121.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
264 (63.01%)
Satış işlemleri:
155 (36.99%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-11.77 RUB
Ortalama kâr:
875.57 RUB
Ortalama zarar:
-837.77 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-2 643.57 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-36 447.70 RUB (2)
Aylık büyüme:
12.01%
Yıllık tahmin:
145.70%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24 494.78 RUB
Maksimum:
40 595.35 RUB (155.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.69% (8 003.74 RUB)
Varlığa göre:
34.42% (3 055.39 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|252
|EURUSDrfd
|76
|USDRUBrfd
|25
|USDJPYrfd
|18
|USDCHFrfd
|18
|AUDUSDrfd
|16
|USDCADrfd
|7
|NZDUSDrfd
|7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSDrfd
|324
|EURUSDrfd
|-31
|USDRUBrfd
|-53
|USDJPYrfd
|85
|USDCHFrfd
|49
|AUDUSDrfd
|-38
|USDCADrfd
|18
|NZDUSDrfd
|-436
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSDrfd
|5.2K
|EURUSDrfd
|-244
|USDRUBrfd
|68K
|USDJPYrfd
|4.2K
|USDCHFrfd
|-256
|AUDUSDrfd
|-239
|USDCADrfd
|657
|NZDUSDrfd
|-2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9 841.00 RUB
En kötü işlem: -28 399 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4 588.70 RUB
Maksimum ardışık zarar: -2 643.57 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-26%
0
0
USD
USD
15K
RUB
RUB
132
13%
419
48%
34%
0.97
-11.77
RUB
RUB
68%
1:40