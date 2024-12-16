SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DuSBlacK
Il'dus Galljamov

DuSBlacK

Il'dus Galljamov
0 inceleme
132 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -26%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
419
Kârla kapanan işlemler:
202 (48.21%)
Zararla kapanan işlemler:
217 (51.79%)
En iyi işlem:
9 841.00 RUB
En kötü işlem:
-28 399.00 RUB
Brüt kâr:
176 864.25 RUB (174 238 pips)
Brüt zarar:
-181 795.61 RUB (99 418 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (4 588.70 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
22 663.76 RUB (9)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
34.26%
Maks. mevduat yükü:
121.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
264 (63.01%)
Satış işlemleri:
155 (36.99%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-11.77 RUB
Ortalama kâr:
875.57 RUB
Ortalama zarar:
-837.77 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-2 643.57 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-36 447.70 RUB (2)
Aylık büyüme:
12.01%
Yıllık tahmin:
145.70%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24 494.78 RUB
Maksimum:
40 595.35 RUB (155.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.69% (8 003.74 RUB)
Varlığa göre:
34.42% (3 055.39 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDrfd 252
EURUSDrfd 76
USDRUBrfd 25
USDJPYrfd 18
USDCHFrfd 18
AUDUSDrfd 16
USDCADrfd 7
NZDUSDrfd 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDrfd 324
EURUSDrfd -31
USDRUBrfd -53
USDJPYrfd 85
USDCHFrfd 49
AUDUSDrfd -38
USDCADrfd 18
NZDUSDrfd -436
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDrfd 5.2K
EURUSDrfd -244
USDRUBrfd 68K
USDJPYrfd 4.2K
USDCHFrfd -256
AUDUSDrfd -239
USDCADrfd 657
NZDUSDrfd -2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9 841.00 RUB
En kötü işlem: -28 399 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4 588.70 RUB
Maksimum ardışık zarar: -2 643.57 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 03:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 03:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 10:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.26 12:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 02:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 11:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 05:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
