Il'dus Galljamov

DuSBlacK

Il'dus Galljamov
0 Bewertungen
145 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 -14%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
455
Gewinntrades:
215 (47.25%)
Verlusttrades:
240 (52.75%)
Bester Trade:
9 841.00 RUB
Schlechtester Trade:
-28 399.00 RUB
Bruttoprofit:
184 890.35 RUB (179 723 pips)
Bruttoverlust:
-187 194.93 RUB (103 585 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (4 588.70 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
22 663.76 RUB (9)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
31.94%
Max deposit load:
121.38%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.06
Long-Positionen:
280 (61.54%)
Short-Positionen:
175 (38.46%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-5.07 RUB
Durchschnittlicher Profit:
859.96 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-779.98 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-2 643.57 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-36 447.70 RUB (2)
Wachstum pro Monat :
1.84%
Jahresprognose:
22.27%
Algo-Trading:
15%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
24 494.78 RUB
Maximaler:
40 595.35 RUB (155.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
67.69% (8 003.74 RUB)
Kapital:
34.42% (3 055.39 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSDrfd 274
EURUSDrfd 87
USDRUBrfd 25
USDJPYrfd 19
AUDUSDrfd 18
USDCHFrfd 18
USDCADrfd 7
NZDUSDrfd 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSDrfd 340
EURUSDrfd 2
USDRUBrfd -53
USDJPYrfd 84
AUDUSDrfd -42
USDCHFrfd 49
USDCADrfd 18
NZDUSDrfd -436
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSDrfd 5.7K
EURUSDrfd 1K
USDRUBrfd 68K
USDJPYrfd 4K
AUDUSDrfd -531
USDCHFrfd -256
USDCADrfd 657
NZDUSDrfd -2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9 841.00 RUB
Schlechtester Trade: -28 399 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 588.70 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 643.57 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.17 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 02:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.08 08:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.07 08:30
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 19:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 15:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.26 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
