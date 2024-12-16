SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DuSBlacK
Il'dus Galljamov

DuSBlacK

Il'dus Galljamov
0 avis
131 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -26%
AlfaForexRU-Real
1:40
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
418
Bénéfice trades:
202 (48.32%)
Perte trades:
216 (51.67%)
Meilleure transaction:
9 841.00 RUB
Pire transaction:
-28 399.00 RUB
Bénéfice brut:
176 864.25 RUB (174 238 pips)
Perte brute:
-181 699.83 RUB (99 258 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (4 588.70 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
22 663.76 RUB (9)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
34.26%
Charge de dépôt maximale:
121.38%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
-0.12
Longs trades:
263 (62.92%)
Courts trades:
155 (37.08%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-11.57 RUB
Bénéfice moyen:
875.57 RUB
Perte moyenne:
-841.20 RUB
Pertes consécutives maximales:
9 (-2 643.57 RUB)
Perte consécutive maximale:
-36 447.70 RUB (2)
Croissance mensuelle:
12.71%
Prévision annuelle:
154.20%
Algo trading:
12%
Prélèvement par solde:
Absolu:
24 494.78 RUB
Maximal:
40 595.35 RUB (155.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
67.69% (8 003.74 RUB)
Par fonds propres:
34.42% (3 055.39 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDrfd 252
EURUSDrfd 76
USDRUBrfd 25
USDJPYrfd 18
USDCHFrfd 18
AUDUSDrfd 16
NZDUSDrfd 7
USDCADrfd 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDrfd 324
EURUSDrfd -31
USDRUBrfd -53
USDJPYrfd 85
USDCHFrfd 49
AUDUSDrfd -38
NZDUSDrfd -436
USDCADrfd 20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDrfd 5.2K
EURUSDrfd -244
USDRUBrfd 68K
USDJPYrfd 4.2K
USDCHFrfd -256
AUDUSDrfd -239
NZDUSDrfd -2K
USDCADrfd 817
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9 841.00 RUB
Pire transaction: -28 399 RUB
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +4 588.70 RUB
Perte consécutive maximale: -2 643.57 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 03:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 03:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 10:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.26 12:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 02:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 11:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 05:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 13:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DuSBlacK
30 USD par mois
-26%
0
0
USD
15K
RUB
131
12%
418
48%
34%
0.97
-11.57
RUB
68%
1:40
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.