Negociações:
455
Negociações com lucro:
215 (47.25%)
Negociações com perda:
240 (52.75%)
Melhor negociação:
9 841.00 RUB
Pior negociação:
-28 399.00 RUB
Lucro bruto:
184 890.35 RUB (179 723 pips)
Perda bruta:
-187 194.93 RUB (103 585 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (4 588.70 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
22 663.76 RUB (9)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
31.94%
Depósito máximo carregado:
121.38%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
-0.06
Negociações longas:
280 (61.54%)
Negociações curtas:
175 (38.46%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-5.07 RUB
Lucro médio:
859.96 RUB
Perda média:
-779.98 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-2 643.57 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-36 447.70 RUB (2)
Crescimento mensal:
1.84%
Previsão anual:
22.27%
Algotrading:
15%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
24 494.78 RUB
Máximo:
40 595.35 RUB (155.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
67.69% (8 003.74 RUB)
Pelo Capital Líquido:
34.42% (3 055.39 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|274
|EURUSDrfd
|87
|USDRUBrfd
|25
|USDJPYrfd
|19
|AUDUSDrfd
|18
|USDCHFrfd
|18
|USDCADrfd
|7
|NZDUSDrfd
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDrfd
|340
|EURUSDrfd
|2
|USDRUBrfd
|-53
|USDJPYrfd
|84
|AUDUSDrfd
|-42
|USDCHFrfd
|49
|USDCADrfd
|18
|NZDUSDrfd
|-436
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDrfd
|5.7K
|EURUSDrfd
|1K
|USDRUBrfd
|68K
|USDJPYrfd
|4K
|AUDUSDrfd
|-531
|USDCHFrfd
|-256
|USDCADrfd
|657
|NZDUSDrfd
|-2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Melhor negociação: +9 841.00 RUB
Pior negociação: -28 399 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +4 588.70 RUB
Máxima perda consecutiva: -2 643.57 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
