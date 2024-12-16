SinaisSeções
Il'dus Galljamov

DuSBlacK

Il'dus Galljamov
0 comentários
145 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 -14%
AlfaForexRU-Real
1:40
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
455
Negociações com lucro:
215 (47.25%)
Negociações com perda:
240 (52.75%)
Melhor negociação:
9 841.00 RUB
Pior negociação:
-28 399.00 RUB
Lucro bruto:
184 890.35 RUB (179 723 pips)
Perda bruta:
-187 194.93 RUB (103 585 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (4 588.70 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
22 663.76 RUB (9)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
31.94%
Depósito máximo carregado:
121.38%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
-0.06
Negociações longas:
280 (61.54%)
Negociações curtas:
175 (38.46%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-5.07 RUB
Lucro médio:
859.96 RUB
Perda média:
-779.98 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-2 643.57 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-36 447.70 RUB (2)
Crescimento mensal:
1.84%
Previsão anual:
22.27%
Algotrading:
15%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
24 494.78 RUB
Máximo:
40 595.35 RUB (155.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
67.69% (8 003.74 RUB)
Pelo Capital Líquido:
34.42% (3 055.39 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSDrfd 274
EURUSDrfd 87
USDRUBrfd 25
USDJPYrfd 19
AUDUSDrfd 18
USDCHFrfd 18
USDCADrfd 7
NZDUSDrfd 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSDrfd 340
EURUSDrfd 2
USDRUBrfd -53
USDJPYrfd 84
AUDUSDrfd -42
USDCHFrfd 49
USDCADrfd 18
NZDUSDrfd -436
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSDrfd 5.7K
EURUSDrfd 1K
USDRUBrfd 68K
USDJPYrfd 4K
AUDUSDrfd -531
USDCHFrfd -256
USDCADrfd 657
NZDUSDrfd -2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9 841.00 RUB
Pior negociação: -28 399 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +4 588.70 RUB
Máxima perda consecutiva: -2 643.57 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.17 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 02:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.08 08:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.07 08:30
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 19:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 15:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.26 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DuSBlacK
30 USD por mês
-14%
0
0
USD
18K
RUB
145
15%
455
47%
32%
0.98
-5.07
RUB
68%
1:40
