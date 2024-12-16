- 자본
- 축소
트레이드:
466
이익 거래:
219 (46.99%)
손실 거래:
247 (53.00%)
최고의 거래:
9 841.00 RUB
최악의 거래:
-28 399.00 RUB
총 수익:
186 388.32 RUB (185 817 pips)
총 손실:
-188 151.60 RUB (104 649 pips)
연속 최대 이익:
12 (4 588.70 RUB)
연속 최대 이익:
22 663.76 RUB (9)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
31.94%
최대 입금량:
121.38%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
-0.04
롱(주식매수):
288 (61.80%)
숏(주식차입매도):
178 (38.20%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-3.78 RUB
평균 이익:
851.09 RUB
평균 손실:
-761.75 RUB
연속 최대 손실:
9 (-2 643.57 RUB)
연속 최대 손실:
-36 447.70 RUB (2)
월별 성장률:
7.72%
연간 예측:
93.70%
Algo 트레이딩:
16%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
24 494.78 RUB
최대한의:
40 595.35 RUB (155.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
67.69% (8 003.74 RUB)
자본금별:
34.42% (3 055.39 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|279
|EURUSDrfd
|87
|USDRUBrfd
|26
|USDJPYrfd
|23
|USDCHFrfd
|19
|AUDUSDrfd
|18
|USDCADrfd
|7
|NZDUSDrfd
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSDrfd
|344
|EURUSDrfd
|2
|USDRUBrfd
|-45
|USDJPYrfd
|86
|USDCHFrfd
|44
|AUDUSDrfd
|-42
|USDCADrfd
|18
|NZDUSDrfd
|-436
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSDrfd
|5.6K
|EURUSDrfd
|1K
|USDRUBrfd
|73K
|USDJPYrfd
|4.4K
|USDCHFrfd
|-418
|AUDUSDrfd
|-531
|USDCADrfd
|657
|NZDUSDrfd
|-2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9 841.00 RUB
최악의 거래: -28 399 RUB
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +4 588.70 RUB
연속 최대 손실: -2 643.57 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-11%
0
0
USD
USD
18K
RUB
RUB
146
16%
466
46%
32%
0.99
-3.78
RUB
RUB
68%
1:40