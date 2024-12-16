СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / DuSBlacK
Il'dus Galljamov

DuSBlacK

Il'dus Galljamov
0 отзывов
144 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 -13%
AlfaForexRU-Real
1:40
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
453
Прибыльных трейдов:
215 (47.46%)
Убыточных трейдов:
238 (52.54%)
Лучший трейд:
9 841.00 RUB
Худший трейд:
-28 399.00 RUB
Общая прибыль:
184 890.35 RUB (179 723 pips)
Общий убыток:
-186 954.58 RUB (103 281 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (4 588.70 RUB)
Макс. прибыль в серии:
22 663.76 RUB (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
31.94%
Макс. загрузка депозита:
121.38%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.05
Длинных трейдов:
279 (61.59%)
Коротких трейдов:
174 (38.41%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-4.56 RUB
Средняя прибыль:
859.96 RUB
Средний убыток:
-785.52 RUB
Макс. серия проигрышей:
9 (-2 643.57 RUB)
Макс. убыток в серии:
-36 447.70 RUB (2)
Прирост в месяц:
4.64%
Годовой прогноз:
56.30%
Алготрейдинг:
14%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24 494.78 RUB
Максимальная:
40 595.35 RUB (155.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
67.69% (8 003.74 RUB)
По эквити:
34.42% (3 055.39 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDrfd 273
EURUSDrfd 87
USDRUBrfd 25
USDJPYrfd 18
AUDUSDrfd 18
USDCHFrfd 18
USDCADrfd 7
NZDUSDrfd 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDrfd 342
EURUSDrfd 2
USDRUBrfd -53
USDJPYrfd 85
AUDUSDrfd -42
USDCHFrfd 49
USDCADrfd 18
NZDUSDrfd -436
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDrfd 5.9K
EURUSDrfd 1K
USDRUBrfd 68K
USDJPYrfd 4.2K
AUDUSDrfd -531
USDCHFrfd -256
USDCADrfd 657
NZDUSDrfd -2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9 841.00 RUB
Худший трейд: -28 399 RUB
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4 588.70 RUB
Макс. убыток в серии: -2 643.57 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.17 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 02:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.08 08:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.07 08:30
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 19:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 15:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.26 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DuSBlacK
30 USD в месяц
-13%
0
0
USD
18K
RUB
144
14%
453
47%
32%
0.98
-4.56
RUB
68%
1:40
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.