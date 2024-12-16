- Прирост
Всего трейдов:
453
Прибыльных трейдов:
215 (47.46%)
Убыточных трейдов:
238 (52.54%)
Лучший трейд:
9 841.00 RUB
Худший трейд:
-28 399.00 RUB
Общая прибыль:
184 890.35 RUB (179 723 pips)
Общий убыток:
-186 954.58 RUB (103 281 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (4 588.70 RUB)
Макс. прибыль в серии:
22 663.76 RUB (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
31.94%
Макс. загрузка депозита:
121.38%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.05
Длинных трейдов:
279 (61.59%)
Коротких трейдов:
174 (38.41%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-4.56 RUB
Средняя прибыль:
859.96 RUB
Средний убыток:
-785.52 RUB
Макс. серия проигрышей:
9 (-2 643.57 RUB)
Макс. убыток в серии:
-36 447.70 RUB (2)
Прирост в месяц:
4.64%
Годовой прогноз:
56.30%
Алготрейдинг:
14%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24 494.78 RUB
Максимальная:
40 595.35 RUB (155.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
67.69% (8 003.74 RUB)
По эквити:
34.42% (3 055.39 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|273
|EURUSDrfd
|87
|USDRUBrfd
|25
|USDJPYrfd
|18
|AUDUSDrfd
|18
|USDCHFrfd
|18
|USDCADrfd
|7
|NZDUSDrfd
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDrfd
|342
|EURUSDrfd
|2
|USDRUBrfd
|-53
|USDJPYrfd
|85
|AUDUSDrfd
|-42
|USDCHFrfd
|49
|USDCADrfd
|18
|NZDUSDrfd
|-436
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDrfd
|5.9K
|EURUSDrfd
|1K
|USDRUBrfd
|68K
|USDJPYrfd
|4.2K
|AUDUSDrfd
|-531
|USDCHFrfd
|-256
|USDCADrfd
|657
|NZDUSDrfd
|-2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +9 841.00 RUB
Худший трейд: -28 399 RUB
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4 588.70 RUB
Макс. убыток в серии: -2 643.57 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-13%
0
0
USD
USD
18K
RUB
RUB
144
14%
453
47%
32%
0.98
-4.56
RUB
RUB
68%
1:40