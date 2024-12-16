信号部分
Il'dus Galljamov

DuSBlacK

Il'dus Galljamov
0条评论
144
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 -13%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
453
盈利交易:
215 (47.46%)
亏损交易:
238 (52.54%)
最好交易:
9 841.00 RUB
最差交易:
-28 399.00 RUB
毛利:
184 890.35 RUB (179 723 pips)
毛利亏损:
-186 954.58 RUB (103 281 pips)
最大连续赢利:
12 (4 588.70 RUB)
最大连续盈利:
22 663.76 RUB (9)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
31.94%
最大入金加载:
121.38%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
16 小时
采收率:
-0.05
长期交易:
279 (61.59%)
短期交易:
174 (38.41%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-4.56 RUB
平均利润:
859.96 RUB
平均损失:
-785.52 RUB
最大连续失误:
9 (-2 643.57 RUB)
最大连续亏损:
-36 447.70 RUB (2)
每月增长:
2.51%
年度预测:
30.46%
算法交易:
14%
结余跌幅:
绝对:
24 494.78 RUB
最大值:
40 595.35 RUB (155.53%)
相对跌幅:
结余:
67.69% (8 003.74 RUB)
净值:
34.42% (3 055.39 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSDrfd 273
EURUSDrfd 87
USDRUBrfd 25
USDJPYrfd 18
AUDUSDrfd 18
USDCHFrfd 18
USDCADrfd 7
NZDUSDrfd 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSDrfd 342
EURUSDrfd 2
USDRUBrfd -53
USDJPYrfd 85
AUDUSDrfd -42
USDCHFrfd 49
USDCADrfd 18
NZDUSDrfd -436
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSDrfd 5.9K
EURUSDrfd 1K
USDRUBrfd 68K
USDJPYrfd 4.2K
AUDUSDrfd -531
USDCHFrfd -256
USDCADrfd 657
NZDUSDrfd -2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +9 841.00 RUB
最差交易: -28 399 RUB
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4 588.70 RUB
最大连续亏损: -2 643.57 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.17 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 02:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.08 08:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.07 08:30
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 19:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 15:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.26 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
