SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / DuSBlacK
Il'dus Galljamov

DuSBlacK

Il'dus Galljamov
0 recensioni
132 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -26%
AlfaForexRU-Real
1:40
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
419
Profit Trade:
202 (48.21%)
Loss Trade:
217 (51.79%)
Best Trade:
9 841.00 RUB
Worst Trade:
-28 399.00 RUB
Profitto lordo:
176 864.25 RUB (174 238 pips)
Perdita lorda:
-181 795.61 RUB (99 418 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (4 588.70 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
22 663.76 RUB (9)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
34.26%
Massimo carico di deposito:
121.38%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
264 (63.01%)
Short Trade:
155 (36.99%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-11.77 RUB
Profitto medio:
875.57 RUB
Perdita media:
-837.77 RUB
Massime perdite consecutive:
9 (-2 643.57 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-36 447.70 RUB (2)
Crescita mensile:
12.01%
Previsione annuale:
145.70%
Algo trading:
13%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24 494.78 RUB
Massimale:
40 595.35 RUB (155.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.69% (8 003.74 RUB)
Per equità:
34.42% (3 055.39 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDrfd 252
EURUSDrfd 76
USDRUBrfd 25
USDJPYrfd 18
USDCHFrfd 18
AUDUSDrfd 16
USDCADrfd 7
NZDUSDrfd 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDrfd 324
EURUSDrfd -31
USDRUBrfd -53
USDJPYrfd 85
USDCHFrfd 49
AUDUSDrfd -38
USDCADrfd 18
NZDUSDrfd -436
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDrfd 5.2K
EURUSDrfd -244
USDRUBrfd 68K
USDJPYrfd 4.2K
USDCHFrfd -256
AUDUSDrfd -239
USDCADrfd 657
NZDUSDrfd -2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9 841.00 RUB
Worst Trade: -28 399 RUB
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4 588.70 RUB
Massima perdita consecutiva: -2 643.57 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 03:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 03:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 10:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.26 12:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 02:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 11:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 05:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DuSBlacK
30USD al mese
-26%
0
0
USD
15K
RUB
132
13%
419
48%
34%
0.97
-11.77
RUB
68%
1:40
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.