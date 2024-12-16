シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / DuSBlacK
Il'dus Galljamov

DuSBlacK

Il'dus Galljamov
レビュー0件
145週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 -14%
AlfaForexRU-Real
1:40
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
455
利益トレード:
215 (47.25%)
損失トレード:
240 (52.75%)
ベストトレード:
9 841.00 RUB
最悪のトレード:
-28 399.00 RUB
総利益:
184 890.35 RUB (179 723 pips)
総損失:
-187 194.93 RUB (103 585 pips)
最大連続の勝ち:
12 (4 588.70 RUB)
最大連続利益:
22 663.76 RUB (9)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
31.94%
最大入金額:
121.38%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
-0.06
長いトレード:
280 (61.54%)
短いトレード:
175 (38.46%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-5.07 RUB
平均利益:
859.96 RUB
平均損失:
-779.98 RUB
最大連続の負け:
9 (-2 643.57 RUB)
最大連続損失:
-36 447.70 RUB (2)
月間成長:
1.84%
年間予想:
22.27%
アルゴリズム取引:
15%
残高によるドローダウン:
絶対:
24 494.78 RUB
最大の:
40 595.35 RUB (155.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
67.69% (8 003.74 RUB)
エクイティによる:
34.42% (3 055.39 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSDrfd 274
EURUSDrfd 87
USDRUBrfd 25
USDJPYrfd 19
AUDUSDrfd 18
USDCHFrfd 18
USDCADrfd 7
NZDUSDrfd 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSDrfd 340
EURUSDrfd 2
USDRUBrfd -53
USDJPYrfd 84
AUDUSDrfd -42
USDCHFrfd 49
USDCADrfd 18
NZDUSDrfd -436
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSDrfd 5.7K
EURUSDrfd 1K
USDRUBrfd 68K
USDJPYrfd 4K
AUDUSDrfd -531
USDCHFrfd -256
USDCADrfd 657
NZDUSDrfd -2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9 841.00 RUB
最悪のトレード: -28 399 RUB
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +4 588.70 RUB
最大連続損失: -2 643.57 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.17 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 02:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.08 08:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.07 08:30
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 19:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 15:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.26 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
DuSBlacK
30 USD/月
-14%
0
0
USD
18K
RUB
145
15%
455
47%
32%
0.98
-5.07
RUB
68%
1:40
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください