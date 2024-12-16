SeñalesSecciones
Il'dus Galljamov

DuSBlacK

Il'dus Galljamov
0 comentarios
145 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 -14%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
455
Transacciones Rentables:
215 (47.25%)
Transacciones Irrentables:
240 (52.75%)
Mejor transacción:
9 841.00 RUB
Peor transacción:
-28 399.00 RUB
Beneficio Bruto:
184 890.35 RUB (179 723 pips)
Pérdidas Brutas:
-187 194.93 RUB (103 585 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (4 588.70 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
22 663.76 RUB (9)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
31.94%
Carga máxima del depósito:
121.38%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
-0.06
Transacciones Largas:
280 (61.54%)
Transacciones Cortas:
175 (38.46%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-5.07 RUB
Beneficio medio:
859.96 RUB
Pérdidas medias:
-779.98 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-2 643.57 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-36 447.70 RUB (2)
Crecimiento al mes:
1.84%
Pronóstico anual:
22.27%
Trading algorítmico:
15%
Reducción de balance:
Absoluto:
24 494.78 RUB
Máxima:
40 595.35 RUB (155.53%)
Reducción relativa:
De balance:
67.69% (8 003.74 RUB)
De fondos:
34.42% (3 055.39 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSDrfd 274
EURUSDrfd 87
USDRUBrfd 25
USDJPYrfd 19
AUDUSDrfd 18
USDCHFrfd 18
USDCADrfd 7
NZDUSDrfd 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSDrfd 340
EURUSDrfd 2
USDRUBrfd -53
USDJPYrfd 84
AUDUSDrfd -42
USDCHFrfd 49
USDCADrfd 18
NZDUSDrfd -436
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSDrfd 5.7K
EURUSDrfd 1K
USDRUBrfd 68K
USDJPYrfd 4K
AUDUSDrfd -531
USDCHFrfd -256
USDCADrfd 657
NZDUSDrfd -2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9 841.00 RUB
Peor transacción: -28 399 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +4 588.70 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -2 643.57 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.17 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 02:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.08 08:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.07 08:30
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 19:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 15:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.26 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
