Henrique Eduardo De Macedo

B3 Mini 4xCube

Henrique Eduardo De Macedo
0 inceleme
43 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -51%
4xCube-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
135
Kârla kapanan işlemler:
70 (51.85%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (48.15%)
En iyi işlem:
38.00 BRL
En kötü işlem:
-76.00 BRL
Brüt kâr:
278.68 BRL (16 045 pips)
Brüt zarar:
-796.79 BRL (23 975 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (3.89 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
98.38 BRL (4)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
0.19%
Maks. mevduat yükü:
25.56%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
-0.84
Alış işlemleri:
75 (55.56%)
Satış işlemleri:
60 (44.44%)
Kâr faktörü:
0.35
Beklenen getiri:
-3.84 BRL
Ortalama kâr:
3.98 BRL
Ortalama zarar:
-12.26 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-438.60 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-438.60 BRL (7)
Aylık büyüme:
-0.15%
Yıllık tahmin:
-2.26%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
520.04 BRL
Maksimum:
617.41 BRL (146.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.75% (617.41 BRL)
Varlığa göre:
9.00% (60.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINM25xx 34
WINQ25xx 28
WING25xx 22
WINV25xx 21
WINJ25xx 18
WINZ24xx 9
WDOF25xx 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINM25xx -241
WINQ25xx -2
WING25xx -1
WINV25xx -1
WINJ25xx 18
WINZ24xx -1
WDOF25xx 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINM25xx -2.8K
WINQ25xx -820
WING25xx -700
WINV25xx -370
WINJ25xx 2K
WINZ24xx -730
WDOF25xx -4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.00 BRL
En kötü işlem: -76 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +3.89 BRL
Maksimum ardışık zarar: -438.60 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Bem-vindo, 

Sinal de negociações por algoritmo do mini índice na 4xCube.


İnceleme yok
2025.08.20 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 13:54
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.20 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.24 09:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.22 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 15:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.20 14:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.16 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 15:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 14:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.12 13:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
