- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
135
Profit Trade:
70 (51.85%)
Loss Trade:
65 (48.15%)
Best Trade:
38.00 BRL
Worst Trade:
-76.00 BRL
Profitto lordo:
278.68 BRL (16 045 pips)
Perdita lorda:
-796.79 BRL (23 975 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (3.89 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
98.38 BRL (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
0.19%
Massimo carico di deposito:
25.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
-0.84
Long Trade:
75 (55.56%)
Short Trade:
60 (44.44%)
Fattore di profitto:
0.35
Profitto previsto:
-3.84 BRL
Profitto medio:
3.98 BRL
Perdita media:
-12.26 BRL
Massime perdite consecutive:
7 (-438.60 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-438.60 BRL (7)
Crescita mensile:
-0.45%
Previsione annuale:
-2.26%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
520.04 BRL
Massimale:
617.41 BRL (146.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.75% (617.41 BRL)
Per equità:
9.00% (60.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINM25xx
|34
|WINQ25xx
|28
|WING25xx
|22
|WINV25xx
|21
|WINJ25xx
|18
|WINZ24xx
|9
|WDOF25xx
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINM25xx
|-241
|WINQ25xx
|-2
|WING25xx
|-1
|WINV25xx
|-1
|WINJ25xx
|18
|WINZ24xx
|-1
|WDOF25xx
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINM25xx
|-2.8K
|WINQ25xx
|-820
|WING25xx
|-700
|WINV25xx
|-370
|WINJ25xx
|2K
|WINZ24xx
|-730
|WDOF25xx
|-4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.00 BRL
Worst Trade: -76 BRL
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +3.89 BRL
Massima perdita consecutiva: -438.60 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Bem-vindo,
Sinal de negociações por algoritmo do mini índice na 4xCube.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-51%
0
0
USD
USD
102
BRL
BRL
43
97%
135
51%
0%
0.34
-3.84
BRL
BRL
56%
1:500