Henrique Eduardo De Macedo

B3 Mini 4xCube

Henrique Eduardo De Macedo
0 recensioni
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -51%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
135
Profit Trade:
70 (51.85%)
Loss Trade:
65 (48.15%)
Best Trade:
38.00 BRL
Worst Trade:
-76.00 BRL
Profitto lordo:
278.68 BRL (16 045 pips)
Perdita lorda:
-796.79 BRL (23 975 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (3.89 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
98.38 BRL (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
0.19%
Massimo carico di deposito:
25.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
-0.84
Long Trade:
75 (55.56%)
Short Trade:
60 (44.44%)
Fattore di profitto:
0.35
Profitto previsto:
-3.84 BRL
Profitto medio:
3.98 BRL
Perdita media:
-12.26 BRL
Massime perdite consecutive:
7 (-438.60 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-438.60 BRL (7)
Crescita mensile:
-0.45%
Previsione annuale:
-2.26%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
520.04 BRL
Massimale:
617.41 BRL (146.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.75% (617.41 BRL)
Per equità:
9.00% (60.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINM25xx 34
WINQ25xx 28
WING25xx 22
WINV25xx 21
WINJ25xx 18
WINZ24xx 9
WDOF25xx 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINM25xx -241
WINQ25xx -2
WING25xx -1
WINV25xx -1
WINJ25xx 18
WINZ24xx -1
WDOF25xx 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINM25xx -2.8K
WINQ25xx -820
WING25xx -700
WINV25xx -370
WINJ25xx 2K
WINZ24xx -730
WDOF25xx -4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.00 BRL
Worst Trade: -76 BRL
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +3.89 BRL
Massima perdita consecutiva: -438.60 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Bem-vindo, 

Sinal de negociações por algoritmo do mini índice na 4xCube.


Non ci sono recensioni
2025.08.20 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 13:54
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.20 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.24 09:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.22 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 15:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.20 14:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.16 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 15:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 14:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.12 13:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
