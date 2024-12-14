- 자본
트레이드:
181
이익 거래:
95 (52.48%)
손실 거래:
86 (47.51%)
최고의 거래:
38.00 BRL
최악의 거래:
-76.00 BRL
총 수익:
377.58 BRL (20 535 pips)
총 손실:
-894.60 BRL (27 660 pips)
연속 최대 이익:
12 (3.89 BRL)
연속 최대 이익:
98.38 BRL (4)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
0.19%
최대 입금량:
25.56%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
14 분
회복 요인:
-0.82
롱(주식매수):
94 (51.93%)
숏(주식차입매도):
87 (48.07%)
수익 요인:
0.42
기대수익:
-2.86 BRL
평균 이익:
3.97 BRL
평균 손실:
-10.40 BRL
연속 최대 손실:
7 (-438.60 BRL)
연속 최대 손실:
-438.60 BRL (7)
월별 성장률:
-0.64%
연간 예측:
-7.79%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
530.34 BRL
최대한의:
627.71 BRL (148.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
55.75% (617.41 BRL)
자본금별:
9.00% (60.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINM25xx
|34
|WINV25xx
|30
|WINZ25xx
|30
|WINQ25xx
|28
|WING25xx
|22
|WINJ25xx
|18
|WINZ24xx
|9
|WING26xx
|7
|WDOF25xx
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINM25xx
|-241
|WINV25xx
|0
|WINZ25xx
|1
|WINQ25xx
|-2
|WING25xx
|-1
|WINJ25xx
|18
|WINZ24xx
|-1
|WING26xx
|-3
|WDOF25xx
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINM25xx
|-2.8K
|WINV25xx
|80
|WINZ25xx
|530
|WINQ25xx
|-820
|WING25xx
|-700
|WINJ25xx
|2K
|WINZ24xx
|-730
|WING26xx
|-175
|WDOF25xx
|-4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +38.00 BRL
최악의 거래: -76 BRL
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +3.89 BRL
연속 최대 손실: -438.60 BRL
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Bem-vindo,
Sinal de negociações por algoritmo do mini índice na 4xCube.
리뷰 없음
