시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / B3 Mini 4xCube
Henrique Eduardo De Macedo

B3 Mini 4xCube

Henrique Eduardo De Macedo
0 리뷰
57
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -44%
4xCube-MT5
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
181
이익 거래:
95 (52.48%)
손실 거래:
86 (47.51%)
최고의 거래:
38.00 BRL
최악의 거래:
-76.00 BRL
총 수익:
377.58 BRL (20 535 pips)
총 손실:
-894.60 BRL (27 660 pips)
연속 최대 이익:
12 (3.89 BRL)
연속 최대 이익:
98.38 BRL (4)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
0.19%
최대 입금량:
25.56%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
14 분
회복 요인:
-0.82
롱(주식매수):
94 (51.93%)
숏(주식차입매도):
87 (48.07%)
수익 요인:
0.42
기대수익:
-2.86 BRL
평균 이익:
3.97 BRL
평균 손실:
-10.40 BRL
연속 최대 손실:
7 (-438.60 BRL)
연속 최대 손실:
-438.60 BRL (7)
월별 성장률:
-0.64%
연간 예측:
-7.79%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
530.34 BRL
최대한의:
627.71 BRL (148.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
55.75% (617.41 BRL)
자본금별:
9.00% (60.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINM25xx 34
WINV25xx 30
WINZ25xx 30
WINQ25xx 28
WING25xx 22
WINJ25xx 18
WINZ24xx 9
WING26xx 7
WDOF25xx 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINM25xx -241
WINV25xx 0
WINZ25xx 1
WINQ25xx -2
WING25xx -1
WINJ25xx 18
WINZ24xx -1
WING26xx -3
WDOF25xx 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINM25xx -2.8K
WINV25xx 80
WINZ25xx 530
WINQ25xx -820
WING25xx -700
WINJ25xx 2K
WINZ24xx -730
WING26xx -175
WDOF25xx -4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +38.00 BRL
최악의 거래: -76 BRL
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +3.89 BRL
연속 최대 손실: -438.60 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Bem-vindo, 

Sinal de negociações por algoritmo do mini índice na 4xCube.


리뷰 없음
2025.12.19 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 14:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 13:54
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.20 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.24 09:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.22 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 15:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.20 14:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.16 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
B3 Mini 4xCube
월별 30 USD
-44%
0
0
USD
1K
BRL
57
98%
181
52%
0%
0.42
-2.86
BRL
56%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.