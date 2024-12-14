- 成長
トレード:
178
利益トレード:
93 (52.24%)
損失トレード:
85 (47.75%)
ベストトレード:
38.00 BRL
最悪のトレード:
-76.00 BRL
総利益:
364.26 BRL (20 165 pips)
総損失:
-888.48 BRL (27 490 pips)
最大連続の勝ち:
12 (3.89 BRL)
最大連続利益:
98.38 BRL (4)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
0.19%
最大入金額:
25.56%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
-0.84
長いトレード:
94 (52.81%)
短いトレード:
84 (47.19%)
プロフィットファクター:
0.41
期待されたペイオフ:
-2.95 BRL
平均利益:
3.92 BRL
平均損失:
-10.45 BRL
最大連続の負け:
7 (-438.60 BRL)
最大連続損失:
-438.60 BRL (7)
月間成長:
-2.98%
年間予想:
-36.17%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
524.22 BRL
最大の:
621.59 BRL (147.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
55.75% (617.41 BRL)
エクイティによる:
9.00% (60.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINM25xx
|34
|WINV25xx
|30
|WINZ25xx
|30
|WINQ25xx
|28
|WING25xx
|22
|WINJ25xx
|18
|WINZ24xx
|9
|WING26xx
|4
|WDOF25xx
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINM25xx
|-241
|WINV25xx
|0
|WINZ25xx
|1
|WINQ25xx
|-2
|WING25xx
|-1
|WINJ25xx
|18
|WINZ24xx
|-1
|WING26xx
|-6
|WDOF25xx
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINM25xx
|-2.8K
|WINV25xx
|80
|WINZ25xx
|530
|WINQ25xx
|-820
|WING25xx
|-700
|WINJ25xx
|2K
|WINZ24xx
|-730
|WING26xx
|-375
|WDOF25xx
|-4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Bem-vindo,
Sinal de negociações por algoritmo do mini índice na 4xCube.
レビューなし
