Henrique Eduardo De Macedo

B3 Mini 4xCube

Henrique Eduardo De Macedo
レビュー0件
56週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -45%
4xCube-MT5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
178
利益トレード:
93 (52.24%)
損失トレード:
85 (47.75%)
ベストトレード:
38.00 BRL
最悪のトレード:
-76.00 BRL
総利益:
364.26 BRL (20 165 pips)
総損失:
-888.48 BRL (27 490 pips)
最大連続の勝ち:
12 (3.89 BRL)
最大連続利益:
98.38 BRL (4)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
0.19%
最大入金額:
25.56%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
-0.84
長いトレード:
94 (52.81%)
短いトレード:
84 (47.19%)
プロフィットファクター:
0.41
期待されたペイオフ:
-2.95 BRL
平均利益:
3.92 BRL
平均損失:
-10.45 BRL
最大連続の負け:
7 (-438.60 BRL)
最大連続損失:
-438.60 BRL (7)
月間成長:
-2.98%
年間予想:
-36.17%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
524.22 BRL
最大の:
621.59 BRL (147.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
55.75% (617.41 BRL)
エクイティによる:
9.00% (60.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINM25xx 34
WINV25xx 30
WINZ25xx 30
WINQ25xx 28
WING25xx 22
WINJ25xx 18
WINZ24xx 9
WING26xx 4
WDOF25xx 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINM25xx -241
WINV25xx 0
WINZ25xx 1
WINQ25xx -2
WING25xx -1
WINJ25xx 18
WINZ24xx -1
WING26xx -6
WDOF25xx 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINM25xx -2.8K
WINV25xx 80
WINZ25xx 530
WINQ25xx -820
WING25xx -700
WINJ25xx 2K
WINZ24xx -730
WING26xx -375
WDOF25xx -4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +38.00 BRL
最悪のトレード: -76 BRL
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +3.89 BRL
最大連続損失: -438.60 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Bem-vindo, 

Sinal de negociações por algoritmo do mini índice na 4xCube.


