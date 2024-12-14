СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / B3 Mini 4xCube
Henrique Eduardo De Macedo

B3 Mini 4xCube

Henrique Eduardo De Macedo
0 отзывов
55 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -45%
4xCube-MT5
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
93 (52.54%)
Убыточных трейдов:
84 (47.46%)
Лучший трейд:
38.00 BRL
Худший трейд:
-76.00 BRL
Общая прибыль:
364.26 BRL (20 165 pips)
Общий убыток:
-881.64 BRL (27 300 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (3.89 BRL)
Макс. прибыль в серии:
98.38 BRL (4)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
0.19%
Макс. загрузка депозита:
25.56%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
-0.83
Длинных трейдов:
93 (52.54%)
Коротких трейдов:
84 (47.46%)
Профит фактор:
0.41
Мат. ожидание:
-2.92 BRL
Средняя прибыль:
3.92 BRL
Средний убыток:
-10.50 BRL
Макс. серия проигрышей:
7 (-438.60 BRL)
Макс. убыток в серии:
-438.60 BRL (7)
Прирост в месяц:
-0.75%
Годовой прогноз:
-9.13%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
524.04 BRL
Максимальная:
621.41 BRL (147.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.75% (617.41 BRL)
По эквити:
9.00% (60.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINM25xx 34
WINV25xx 30
WINZ25xx 30
WINQ25xx 28
WING25xx 22
WINJ25xx 18
WINZ24xx 9
WDOF25xx 3
WING26xx 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINM25xx -241
WINV25xx 0
WINZ25xx 1
WINQ25xx -2
WING25xx -1
WINJ25xx 18
WINZ24xx -1
WDOF25xx 0
WING26xx -3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINM25xx -2.8K
WINV25xx 80
WINZ25xx 530
WINQ25xx -820
WING25xx -700
WINJ25xx 2K
WINZ24xx -730
WDOF25xx -4.5K
WING26xx -185
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38.00 BRL
Худший трейд: -76 BRL
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +3.89 BRL
Макс. убыток в серии: -438.60 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Bem-vindo, 

Sinal de negociações por algoritmo do mini índice na 4xCube.


Нет отзывов
2025.12.19 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 14:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 13:54
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.20 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.24 09:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.22 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 15:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.20 14:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.16 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
B3 Mini 4xCube
30 USD в месяц
-45%
0
0
USD
1K
BRL
55
98%
177
52%
0%
0.41
-2.92
BRL
56%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.