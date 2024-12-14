- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
93 (52.54%)
Убыточных трейдов:
84 (47.46%)
Лучший трейд:
38.00 BRL
Худший трейд:
-76.00 BRL
Общая прибыль:
364.26 BRL (20 165 pips)
Общий убыток:
-881.64 BRL (27 300 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (3.89 BRL)
Макс. прибыль в серии:
98.38 BRL (4)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
0.19%
Макс. загрузка депозита:
25.56%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
-0.83
Длинных трейдов:
93 (52.54%)
Коротких трейдов:
84 (47.46%)
Профит фактор:
0.41
Мат. ожидание:
-2.92 BRL
Средняя прибыль:
3.92 BRL
Средний убыток:
-10.50 BRL
Макс. серия проигрышей:
7 (-438.60 BRL)
Макс. убыток в серии:
-438.60 BRL (7)
Прирост в месяц:
-0.75%
Годовой прогноз:
-9.13%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
524.04 BRL
Максимальная:
621.41 BRL (147.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.75% (617.41 BRL)
По эквити:
9.00% (60.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINM25xx
|34
|WINV25xx
|30
|WINZ25xx
|30
|WINQ25xx
|28
|WING25xx
|22
|WINJ25xx
|18
|WINZ24xx
|9
|WDOF25xx
|3
|WING26xx
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINM25xx
|-241
|WINV25xx
|0
|WINZ25xx
|1
|WINQ25xx
|-2
|WING25xx
|-1
|WINJ25xx
|18
|WINZ24xx
|-1
|WDOF25xx
|0
|WING26xx
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINM25xx
|-2.8K
|WINV25xx
|80
|WINZ25xx
|530
|WINQ25xx
|-820
|WING25xx
|-700
|WINJ25xx
|2K
|WINZ24xx
|-730
|WDOF25xx
|-4.5K
|WING26xx
|-185
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +38.00 BRL
Худший трейд: -76 BRL
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +3.89 BRL
Макс. убыток в серии: -438.60 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Bem-vindo,
Sinal de negociações por algoritmo do mini índice na 4xCube.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-45%
0
0
USD
USD
1K
BRL
BRL
55
98%
177
52%
0%
0.41
-2.92
BRL
BRL
56%
1:500