- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
178
Negociações com lucro:
93 (52.24%)
Negociações com perda:
85 (47.75%)
Melhor negociação:
38.00 BRL
Pior negociação:
-76.00 BRL
Lucro bruto:
364.26 BRL (20 165 pips)
Perda bruta:
-888.48 BRL (27 490 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (3.89 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
98.38 BRL (4)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
0.19%
Depósito máximo carregado:
25.56%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
-0.84
Negociações longas:
94 (52.81%)
Negociações curtas:
84 (47.19%)
Fator de lucro:
0.41
Valor esperado:
-2.95 BRL
Lucro médio:
3.92 BRL
Perda média:
-10.45 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-438.60 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-438.60 BRL (7)
Crescimento mensal:
-2.98%
Previsão anual:
-36.17%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
524.22 BRL
Máximo:
621.59 BRL (147.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.75% (617.41 BRL)
Pelo Capital Líquido:
9.00% (60.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINM25xx
|34
|WINV25xx
|30
|WINZ25xx
|30
|WINQ25xx
|28
|WING25xx
|22
|WINJ25xx
|18
|WINZ24xx
|9
|WING26xx
|4
|WDOF25xx
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINM25xx
|-241
|WINV25xx
|0
|WINZ25xx
|1
|WINQ25xx
|-2
|WING25xx
|-1
|WINJ25xx
|18
|WINZ24xx
|-1
|WING26xx
|-6
|WDOF25xx
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINM25xx
|-2.8K
|WINV25xx
|80
|WINZ25xx
|530
|WINQ25xx
|-820
|WING25xx
|-700
|WINJ25xx
|2K
|WINZ24xx
|-730
|WING26xx
|-375
|WDOF25xx
|-4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +38.00 BRL
Pior negociação: -76 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +3.89 BRL
Máxima perda consecutiva: -438.60 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Bem-vindo,
Sinal de negociações por algoritmo do mini índice na 4xCube.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-45%
0
0
USD
USD
1K
BRL
BRL
56
98%
178
52%
0%
0.40
-2.95
BRL
BRL
56%
1:500