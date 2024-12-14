SinaisSeções
Henrique Eduardo De Macedo

B3 Mini 4xCube

Henrique Eduardo De Macedo
0 comentários
56 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -45%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
178
Negociações com lucro:
93 (52.24%)
Negociações com perda:
85 (47.75%)
Melhor negociação:
38.00 BRL
Pior negociação:
-76.00 BRL
Lucro bruto:
364.26 BRL (20 165 pips)
Perda bruta:
-888.48 BRL (27 490 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (3.89 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
98.38 BRL (4)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
0.19%
Depósito máximo carregado:
25.56%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
-0.84
Negociações longas:
94 (52.81%)
Negociações curtas:
84 (47.19%)
Fator de lucro:
0.41
Valor esperado:
-2.95 BRL
Lucro médio:
3.92 BRL
Perda média:
-10.45 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-438.60 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-438.60 BRL (7)
Crescimento mensal:
-2.98%
Previsão anual:
-36.17%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
524.22 BRL
Máximo:
621.59 BRL (147.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.75% (617.41 BRL)
Pelo Capital Líquido:
9.00% (60.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINM25xx 34
WINV25xx 30
WINZ25xx 30
WINQ25xx 28
WING25xx 22
WINJ25xx 18
WINZ24xx 9
WING26xx 4
WDOF25xx 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINM25xx -241
WINV25xx 0
WINZ25xx 1
WINQ25xx -2
WING25xx -1
WINJ25xx 18
WINZ24xx -1
WING26xx -6
WDOF25xx 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINM25xx -2.8K
WINV25xx 80
WINZ25xx 530
WINQ25xx -820
WING25xx -700
WINJ25xx 2K
WINZ24xx -730
WING26xx -375
WDOF25xx -4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +38.00 BRL
Pior negociação: -76 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +3.89 BRL
Máxima perda consecutiva: -438.60 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Bem-vindo, 

Sinal de negociações por algoritmo do mini índice na 4xCube.


2025.12.19 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 14:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 13:54
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.20 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.24 09:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.22 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 15:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.20 14:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.16 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
B3 Mini 4xCube
30 USD por mês
-45%
0
0
USD
1K
BRL
56
98%
178
52%
0%
0.40
-2.95
BRL
56%
1:500
