交易:
177
盈利交易:
93 (52.54%)
亏损交易:
84 (47.46%)
最好交易:
38.00 BRL
最差交易:
-76.00 BRL
毛利:
364.26 BRL (20 165 pips)
毛利亏损:
-881.64 BRL (27 300 pips)
最大连续赢利:
12 (3.89 BRL)
最大连续盈利:
98.38 BRL (4)
夏普比率:
0.01
交易活动:
0.19%
最大入金加载:
25.56%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
-0.83
长期交易:
93 (52.54%)
短期交易:
84 (47.46%)
利润因子:
0.41
预期回报:
-2.92 BRL
平均利润:
3.92 BRL
平均损失:
-10.50 BRL
最大连续失误:
7 (-438.60 BRL)
最大连续亏损:
-438.60 BRL (7)
每月增长:
-0.75%
年度预测:
-9.13%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
524.04 BRL
最大值:
621.41 BRL (147.47%)
相对跌幅:
结余:
55.75% (617.41 BRL)
净值:
9.00% (60.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINM25xx
|34
|WINV25xx
|30
|WINZ25xx
|30
|WINQ25xx
|28
|WING25xx
|22
|WINJ25xx
|18
|WINZ24xx
|9
|WDOF25xx
|3
|WING26xx
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINM25xx
|-241
|WINV25xx
|0
|WINZ25xx
|1
|WINQ25xx
|-2
|WING25xx
|-1
|WINJ25xx
|18
|WINZ24xx
|-1
|WDOF25xx
|0
|WING26xx
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINM25xx
|-2.8K
|WINV25xx
|80
|WINZ25xx
|530
|WINQ25xx
|-820
|WING25xx
|-700
|WINJ25xx
|2K
|WINZ24xx
|-730
|WDOF25xx
|-4.5K
|WING26xx
|-185
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38.00 BRL
最差交易: -76 BRL
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +3.89 BRL
最大连续亏损: -438.60 BRL
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Bem-vindo,
Sinal de negociações por algoritmo do mini índice na 4xCube.
没有评论
