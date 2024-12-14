信号部分
信号 / MetaTrader 5 / B3 Mini 4xCube
Henrique Eduardo De Macedo

B3 Mini 4xCube

Henrique Eduardo De Macedo
55
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 -45%
4xCube-MT5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
177
盈利交易:
93 (52.54%)
亏损交易:
84 (47.46%)
最好交易:
38.00 BRL
最差交易:
-76.00 BRL
毛利:
364.26 BRL (20 165 pips)
毛利亏损:
-881.64 BRL (27 300 pips)
最大连续赢利:
12 (3.89 BRL)
最大连续盈利:
98.38 BRL (4)
夏普比率:
0.01
交易活动:
0.19%
最大入金加载:
25.56%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
-0.83
长期交易:
93 (52.54%)
短期交易:
84 (47.46%)
利润因子:
0.41
预期回报:
-2.92 BRL
平均利润:
3.92 BRL
平均损失:
-10.50 BRL
最大连续失误:
7 (-438.60 BRL)
最大连续亏损:
-438.60 BRL (7)
每月增长:
-0.75%
年度预测:
-9.13%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
524.04 BRL
最大值:
621.41 BRL (147.47%)
相对跌幅:
结余:
55.75% (617.41 BRL)
净值:
9.00% (60.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINM25xx 34
WINV25xx 30
WINZ25xx 30
WINQ25xx 28
WING25xx 22
WINJ25xx 18
WINZ24xx 9
WDOF25xx 3
WING26xx 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINM25xx -241
WINV25xx 0
WINZ25xx 1
WINQ25xx -2
WING25xx -1
WINJ25xx 18
WINZ24xx -1
WDOF25xx 0
WING26xx -3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINM25xx -2.8K
WINV25xx 80
WINZ25xx 530
WINQ25xx -820
WING25xx -700
WINJ25xx 2K
WINZ24xx -730
WDOF25xx -4.5K
WING26xx -185
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +38.00 BRL
最差交易: -76 BRL
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +3.89 BRL
最大连续亏损: -438.60 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Bem-vindo, 

Sinal de negociações por algoritmo do mini índice na 4xCube.


2025.12.19 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 14:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 13:54
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.20 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.24 09:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.22 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 15:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.20 14:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.16 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
