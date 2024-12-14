SignauxSections
Henrique Eduardo De Macedo

B3 Mini 4xCube

Henrique Eduardo De Macedo
0 avis
43 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -51%
4xCube-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
135
Bénéfice trades:
70 (51.85%)
Perte trades:
65 (48.15%)
Meilleure transaction:
38.00 BRL
Pire transaction:
-76.00 BRL
Bénéfice brut:
278.68 BRL (16 045 pips)
Perte brute:
-796.79 BRL (23 975 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (3.89 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
98.38 BRL (4)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
0.19%
Charge de dépôt maximale:
25.56%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
16 minutes
Facteur de récupération:
-0.84
Longs trades:
75 (55.56%)
Courts trades:
60 (44.44%)
Facteur de profit:
0.35
Rendement attendu:
-3.84 BRL
Bénéfice moyen:
3.98 BRL
Perte moyenne:
-12.26 BRL
Pertes consécutives maximales:
7 (-438.60 BRL)
Perte consécutive maximale:
-438.60 BRL (7)
Croissance mensuelle:
-0.45%
Prévision annuelle:
-2.26%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
520.04 BRL
Maximal:
617.41 BRL (146.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.75% (617.41 BRL)
Par fonds propres:
9.00% (60.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINM25xx 34
WINQ25xx 28
WING25xx 22
WINV25xx 21
WINJ25xx 18
WINZ24xx 9
WDOF25xx 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINM25xx -241
WINQ25xx -2
WING25xx -1
WINV25xx -1
WINJ25xx 18
WINZ24xx -1
WDOF25xx 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINM25xx -2.8K
WINQ25xx -820
WING25xx -700
WINV25xx -370
WINJ25xx 2K
WINZ24xx -730
WDOF25xx -4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.00 BRL
Pire transaction: -76 BRL
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +3.89 BRL
Perte consécutive maximale: -438.60 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Bem-vindo, 

Sinal de negociações por algoritmo do mini índice na 4xCube.


Aucun avis
2025.08.20 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 13:54
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.20 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.24 09:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.22 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 15:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.20 14:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.16 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 15:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 14:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.12 13:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
