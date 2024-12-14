SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / B3 Mini 4xCube
Henrique Eduardo De Macedo

B3 Mini 4xCube

Henrique Eduardo De Macedo
0 comentarios
56 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 -45%
4xCube-MT5
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
178
Transacciones Rentables:
93 (52.24%)
Transacciones Irrentables:
85 (47.75%)
Mejor transacción:
38.00 BRL
Peor transacción:
-76.00 BRL
Beneficio Bruto:
364.26 BRL (20 165 pips)
Pérdidas Brutas:
-888.48 BRL (27 490 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (3.89 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
98.38 BRL (4)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
0.19%
Carga máxima del depósito:
25.56%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
14 minutos
Factor de Recuperación:
-0.84
Transacciones Largas:
94 (52.81%)
Transacciones Cortas:
84 (47.19%)
Factor de Beneficio:
0.41
Beneficio Esperado:
-2.95 BRL
Beneficio medio:
3.92 BRL
Pérdidas medias:
-10.45 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-438.60 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-438.60 BRL (7)
Crecimiento al mes:
-2.98%
Pronóstico anual:
-36.17%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
524.22 BRL
Máxima:
621.59 BRL (147.52%)
Reducción relativa:
De balance:
55.75% (617.41 BRL)
De fondos:
9.00% (60.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINM25xx 34
WINV25xx 30
WINZ25xx 30
WINQ25xx 28
WING25xx 22
WINJ25xx 18
WINZ24xx 9
WING26xx 4
WDOF25xx 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINM25xx -241
WINV25xx 0
WINZ25xx 1
WINQ25xx -2
WING25xx -1
WINJ25xx 18
WINZ24xx -1
WING26xx -6
WDOF25xx 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINM25xx -2.8K
WINV25xx 80
WINZ25xx 530
WINQ25xx -820
WING25xx -700
WINJ25xx 2K
WINZ24xx -730
WING26xx -375
WDOF25xx -4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +38.00 BRL
Peor transacción: -76 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +3.89 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -438.60 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Bem-vindo, 

Sinal de negociações por algoritmo do mini índice na 4xCube.


No hay comentarios
2025.12.19 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 14:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 13:54
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.20 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.24 09:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.22 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 15:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.20 14:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.16 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
B3 Mini 4xCube
30 USD al mes
-45%
0
0
USD
1K
BRL
56
98%
178
52%
0%
0.40
-2.95
BRL
56%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.