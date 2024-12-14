SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / B3 Mini 4xCube
Henrique Eduardo De Macedo

B3 Mini 4xCube

Henrique Eduardo De Macedo
0 Bewertungen
56 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -45%
4xCube-MT5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
179
Gewinntrades:
93 (51.95%)
Verlusttrades:
86 (48.04%)
Bester Trade:
38.00 BRL
Schlechtester Trade:
-76.00 BRL
Bruttoprofit:
364.26 BRL (20 165 pips)
Bruttoverlust:
-894.60 BRL (27 660 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (3.89 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
98.38 BRL (4)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
0.19%
Max deposit load:
25.56%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
14 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.84
Long-Positionen:
94 (52.51%)
Short-Positionen:
85 (47.49%)
Profit-Faktor:
0.41
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.96 BRL
Durchschnittlicher Profit:
3.92 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-10.40 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-438.60 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-438.60 BRL (7)
Wachstum pro Monat :
-3.02%
Jahresprognose:
-36.60%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
530.34 BRL
Maximaler:
627.71 BRL (148.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
55.75% (617.41 BRL)
Kapital:
9.00% (60.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINM25xx 34
WINV25xx 30
WINZ25xx 30
WINQ25xx 28
WING25xx 22
WINJ25xx 18
WINZ24xx 9
WING26xx 5
WDOF25xx 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINM25xx -241
WINV25xx 0
WINZ25xx 1
WINQ25xx -2
WING25xx -1
WINJ25xx 18
WINZ24xx -1
WING26xx -9
WDOF25xx 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINM25xx -2.8K
WINV25xx 80
WINZ25xx 530
WINQ25xx -820
WING25xx -700
WINJ25xx 2K
WINZ24xx -730
WING26xx -545
WDOF25xx -4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +38.00 BRL
Schlechtester Trade: -76 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.89 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -438.60 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Bem-vindo, 

Sinal de negociações por algoritmo do mini índice na 4xCube.


Keine Bewertungen
2025.12.19 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 14:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 13:54
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.20 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.24 09:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.22 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 15:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.20 14:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.16 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
