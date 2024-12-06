SinyallerBölümler
Sergey Godovanyy

BKSforex

Sergey Godovanyy
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 344%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
469
Kârla kapanan işlemler:
418 (89.12%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (10.87%)
En iyi işlem:
4 528.54 RUB
En kötü işlem:
-2 503.84 RUB
Brüt kâr:
96 639.50 RUB (122 321 pips)
Brüt zarar:
-41 210.88 RUB (56 273 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
127 (29 702.20 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
29 702.20 RUB (127)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
91.89%
Maks. mevduat yükü:
122.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.23
Alış işlemleri:
158 (33.69%)
Satış işlemleri:
311 (66.31%)
Kâr faktörü:
2.34
Beklenen getiri:
118.18 RUB
Ortalama kâr:
231.19 RUB
Ortalama zarar:
-808.06 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-24 886.06 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-24 886.06 RUB (16)
Aylık büyüme:
8.18%
Yıllık tahmin:
99.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 RUB
Maksimum:
24 886.06 RUB (85.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.81% (24 886.06 RUB)
Varlığa göre:
61.59% (34 229.00 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 303
EURAUD 71
USDJPY 52
AUDUSD 25
GBPUSD 15
USDRUB 2
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 761
EURAUD 265
USDJPY -141
AUDUSD -2
GBPUSD 33
USDRUB 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 50K
EURAUD 29K
USDJPY -16K
AUDUSD 633
GBPUSD 1.9K
USDRUB 258
USDCAD 105
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 528.54 RUB
En kötü işlem: -2 504 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 127
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +29 702.20 RUB
Maksimum ardışık zarar: -24 886.06 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCSForex-MT5RUSP" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5
0.22 × 3289
