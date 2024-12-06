- Büyüme
İşlemler:
469
Kârla kapanan işlemler:
418 (89.12%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (10.87%)
En iyi işlem:
4 528.54 RUB
En kötü işlem:
-2 503.84 RUB
Brüt kâr:
96 639.50 RUB (122 321 pips)
Brüt zarar:
-41 210.88 RUB (56 273 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
127 (29 702.20 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
29 702.20 RUB (127)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
91.89%
Maks. mevduat yükü:
122.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.23
Alış işlemleri:
158 (33.69%)
Satış işlemleri:
311 (66.31%)
Kâr faktörü:
2.34
Beklenen getiri:
118.18 RUB
Ortalama kâr:
231.19 RUB
Ortalama zarar:
-808.06 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-24 886.06 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-24 886.06 RUB (16)
Aylık büyüme:
8.18%
Yıllık tahmin:
99.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 RUB
Maksimum:
24 886.06 RUB (85.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.81% (24 886.06 RUB)
Varlığa göre:
61.59% (34 229.00 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|303
|EURAUD
|71
|USDJPY
|52
|AUDUSD
|25
|GBPUSD
|15
|USDRUB
|2
|USDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|761
|EURAUD
|265
|USDJPY
|-141
|AUDUSD
|-2
|GBPUSD
|33
|USDRUB
|1
|USDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|50K
|EURAUD
|29K
|USDJPY
|-16K
|AUDUSD
|633
|GBPUSD
|1.9K
|USDRUB
|258
|USDCAD
|105
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 528.54 RUB
En kötü işlem: -2 504 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 127
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +29 702.20 RUB
Maksimum ardışık zarar: -24 886.06 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCSForex-MT5RUSP" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
