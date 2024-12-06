SinaisSeções
Sergey Godovanyy

BKSforex

Sergey Godovanyy
0 comentários
Confiabilidade
56 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 405%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
526
Negociações com lucro:
469 (89.16%)
Negociações com perda:
57 (10.84%)
Melhor negociação:
4 528.54 RUB
Pior negociação:
-2 503.84 RUB
Lucro bruto:
111 426.40 RUB (141 750 pips)
Perda bruta:
-44 937.93 RUB (60 905 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
127 (29 702.20 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
29 702.20 RUB (127)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
93.89%
Depósito máximo carregado:
122.85%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
2.67
Negociações longas:
158 (30.04%)
Negociações curtas:
368 (69.96%)
Fator de lucro:
2.48
Valor esperado:
126.40 RUB
Lucro médio:
237.58 RUB
Perda média:
-788.38 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-24 886.06 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-24 886.06 RUB (16)
Crescimento mensal:
-1.26%
Previsão anual:
-15.34%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 RUB
Máximo:
24 886.06 RUB (85.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.81% (24 886.06 RUB)
Pelo Capital Líquido:
61.59% (34 229.00 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 346
EURAUD 76
USDJPY 52
AUDUSD 25
GBPUSD 24
USDRUB 2
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 935
EURAUD 293
USDJPY -141
AUDUSD -2
GBPUSD 15
USDRUB 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 63K
EURAUD 32K
USDJPY -16K
AUDUSD 633
GBPUSD 507
USDRUB 258
USDCAD 105
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 528.54 RUB
Pior negociação: -2 504 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 127
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +29 702.20 RUB
Máxima perda consecutiva: -24 886.06 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCSForex-MT5RUSP" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Alpari-MT5
0.22 × 3289
AlfaForexRU-Real
1.13 × 71
Sem comentários
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 04:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 16:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 09:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 06:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 11:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 10:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 10:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 09:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
