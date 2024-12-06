- Crescimento
Negociações:
526
Negociações com lucro:
469 (89.16%)
Negociações com perda:
57 (10.84%)
Melhor negociação:
4 528.54 RUB
Pior negociação:
-2 503.84 RUB
Lucro bruto:
111 426.40 RUB (141 750 pips)
Perda bruta:
-44 937.93 RUB (60 905 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
127 (29 702.20 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
29 702.20 RUB (127)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
93.89%
Depósito máximo carregado:
122.85%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
2.67
Negociações longas:
158 (30.04%)
Negociações curtas:
368 (69.96%)
Fator de lucro:
2.48
Valor esperado:
126.40 RUB
Lucro médio:
237.58 RUB
Perda média:
-788.38 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-24 886.06 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-24 886.06 RUB (16)
Crescimento mensal:
-1.26%
Previsão anual:
-15.34%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 RUB
Máximo:
24 886.06 RUB (85.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.81% (24 886.06 RUB)
Pelo Capital Líquido:
61.59% (34 229.00 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|346
|EURAUD
|76
|USDJPY
|52
|AUDUSD
|25
|GBPUSD
|24
|USDRUB
|2
|USDCAD
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|935
|EURAUD
|293
|USDJPY
|-141
|AUDUSD
|-2
|GBPUSD
|15
|USDRUB
|1
|USDCAD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|63K
|EURAUD
|32K
|USDJPY
|-16K
|AUDUSD
|633
|GBPUSD
|507
|USDRUB
|258
|USDCAD
|105
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCSForex-MT5RUSP" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Alpari-MT5
|0.22 × 3289
AlfaForexRU-Real
|1.13 × 71
