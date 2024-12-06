- 자본
- 축소
트레이드:
530
이익 거래:
473 (89.24%)
손실 거래:
57 (10.75%)
최고의 거래:
4 528.54 RUB
최악의 거래:
-2 503.84 RUB
총 수익:
113 253.70 RUB (144 101 pips)
총 손실:
-44 937.93 RUB (60 905 pips)
연속 최대 이익:
127 (29 702.20 RUB)
연속 최대 이익:
29 702.20 RUB (127)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
93.89%
최대 입금량:
122.85%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
2.75
롱(주식매수):
158 (29.81%)
숏(주식차입매도):
372 (70.19%)
수익 요인:
2.52
기대수익:
128.90 RUB
평균 이익:
239.44 RUB
평균 손실:
-788.38 RUB
연속 최대 손실:
16 (-24 886.06 RUB)
연속 최대 손실:
-24 886.06 RUB (16)
월별 성장률:
0.60%
연간 예측:
7.30%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 RUB
최대한의:
24 886.06 RUB (85.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.81% (24 886.06 RUB)
자본금별:
61.59% (34 229.00 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|349
|EURAUD
|76
|USDJPY
|52
|AUDUSD
|25
|GBPUSD
|25
|USDRUB
|2
|USDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|959
|EURAUD
|293
|USDJPY
|-141
|AUDUSD
|-2
|GBPUSD
|21
|USDRUB
|1
|USDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|65K
|EURAUD
|32K
|USDJPY
|-16K
|AUDUSD
|633
|GBPUSD
|1K
|USDRUB
|258
|USDCAD
|105
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 528.54 RUB
최악의 거래: -2 504 RUB
연속 최대 이익: 127
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +29 702.20 RUB
연속 최대 손실: -24 886.06 RUB
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
414%
0
0
USD
USD
99K
RUB
RUB
57
0%
530
89%
94%
2.52
128.90
RUB
RUB
62%
1:40