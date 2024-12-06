시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / BKSforex
Sergey Godovanyy

BKSforex

Sergey Godovanyy
0 리뷰
안정성
57
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 414%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
530
이익 거래:
473 (89.24%)
손실 거래:
57 (10.75%)
최고의 거래:
4 528.54 RUB
최악의 거래:
-2 503.84 RUB
총 수익:
113 253.70 RUB (144 101 pips)
총 손실:
-44 937.93 RUB (60 905 pips)
연속 최대 이익:
127 (29 702.20 RUB)
연속 최대 이익:
29 702.20 RUB (127)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
93.89%
최대 입금량:
122.85%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
2.75
롱(주식매수):
158 (29.81%)
숏(주식차입매도):
372 (70.19%)
수익 요인:
2.52
기대수익:
128.90 RUB
평균 이익:
239.44 RUB
평균 손실:
-788.38 RUB
연속 최대 손실:
16 (-24 886.06 RUB)
연속 최대 손실:
-24 886.06 RUB (16)
월별 성장률:
0.60%
연간 예측:
7.30%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 RUB
최대한의:
24 886.06 RUB (85.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.81% (24 886.06 RUB)
자본금별:
61.59% (34 229.00 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 349
EURAUD 76
USDJPY 52
AUDUSD 25
GBPUSD 25
USDRUB 2
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 959
EURAUD 293
USDJPY -141
AUDUSD -2
GBPUSD 21
USDRUB 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 65K
EURAUD 32K
USDJPY -16K
AUDUSD 633
GBPUSD 1K
USDRUB 258
USDCAD 105
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4 528.54 RUB
최악의 거래: -2 504 RUB
연속 최대 이익: 127
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +29 702.20 RUB
연속 최대 손실: -24 886.06 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BCSForex-MT5RUSP"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Alpari-MT5
0.22 × 3289
AlfaForexRU-Real
1.16 × 81
리뷰 없음
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 04:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 16:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 09:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 06:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 11:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 10:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
BKSforex
월별 30 USD
414%
0
0
USD
99K
RUB
57
0%
530
89%
94%
2.52
128.90
RUB
62%
1:40
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.