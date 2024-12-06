- Croissance
Trades:
469
Bénéfice trades:
418 (89.12%)
Perte trades:
51 (10.87%)
Meilleure transaction:
4 528.54 RUB
Pire transaction:
-2 503.84 RUB
Bénéfice brut:
96 639.50 RUB (122 321 pips)
Perte brute:
-41 210.88 RUB (56 273 pips)
Gains consécutifs maximales:
127 (29 702.20 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
29 702.20 RUB (127)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
91.89%
Charge de dépôt maximale:
122.85%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
2.23
Longs trades:
158 (33.69%)
Courts trades:
311 (66.31%)
Facteur de profit:
2.34
Rendement attendu:
118.18 RUB
Bénéfice moyen:
231.19 RUB
Perte moyenne:
-808.06 RUB
Pertes consécutives maximales:
16 (-24 886.06 RUB)
Perte consécutive maximale:
-24 886.06 RUB (16)
Croissance mensuelle:
8.73%
Prévision annuelle:
105.94%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 RUB
Maximal:
24 886.06 RUB (85.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.81% (24 886.06 RUB)
Par fonds propres:
61.59% (34 229.00 RUB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|303
|EURAUD
|71
|USDJPY
|52
|AUDUSD
|25
|GBPUSD
|15
|USDRUB
|2
|USDCAD
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|761
|EURAUD
|265
|USDJPY
|-141
|AUDUSD
|-2
|GBPUSD
|33
|USDRUB
|1
|USDCAD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|50K
|EURAUD
|29K
|USDJPY
|-16K
|AUDUSD
|633
|GBPUSD
|1.9K
|USDRUB
|258
|USDCAD
|105
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +4 528.54 RUB
Pire transaction: -2 504 RUB
Gains consécutifs maximales: 127
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +29 702.20 RUB
Perte consécutive maximale: -24 886.06 RUB
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BCSForex-MT5RUSP" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Alpari-MT5
|0.22 × 3289
Aucun avis
