信号部分
信号 / MetaTrader 5 / BKSforex
Sergey Godovanyy

BKSforex

Sergey Godovanyy
0条评论
可靠性
54
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 405%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
523
盈利交易:
467 (89.29%)
亏损交易:
56 (10.71%)
最好交易:
4 528.54 RUB
最差交易:
-2 503.84 RUB
毛利:
111 117.78 RUB (141 353 pips)
毛利亏损:
-44 676.01 RUB (60 568 pips)
最大连续赢利:
127 (29 702.20 RUB)
最大连续盈利:
29 702.20 RUB (127)
夏普比率:
0.19
交易活动:
93.89%
最大入金加载:
122.85%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
4 天
采收率:
2.67
长期交易:
158 (30.21%)
短期交易:
365 (69.79%)
利润因子:
2.49
预期回报:
127.04 RUB
平均利润:
237.94 RUB
平均损失:
-797.79 RUB
最大连续失误:
16 (-24 886.06 RUB)
最大连续亏损:
-24 886.06 RUB (16)
每月增长:
-0.11%
年度预测:
-1.30%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 RUB
最大值:
24 886.06 RUB (85.83%)
相对跌幅:
结余:
41.81% (24 886.06 RUB)
净值:
61.59% (34 229.00 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 344
EURAUD 76
USDJPY 52
AUDUSD 25
GBPUSD 23
USDRUB 2
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 937
EURAUD 293
USDJPY -141
AUDUSD -2
GBPUSD 12
USDRUB 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 63K
EURAUD 32K
USDJPY -16K
AUDUSD 633
GBPUSD 283
USDRUB 258
USDCAD 105
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 528.54 RUB
最差交易: -2 504 RUB
最大连续赢利: 127
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +29 702.20 RUB
最大连续亏损: -24 886.06 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BCSForex-MT5RUSP 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Alpari-MT5
0.22 × 3289
AlfaForexRU-Real
1.16 × 69
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
BKSforex
每月30 USD
405%
0
0
USD
97K
RUB
54
0%
523
89%
94%
2.48
127.04
RUB
62%
1:40
