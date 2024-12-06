- 成长
交易:
523
盈利交易:
467 (89.29%)
亏损交易:
56 (10.71%)
最好交易:
4 528.54 RUB
最差交易:
-2 503.84 RUB
毛利:
111 117.78 RUB (141 353 pips)
毛利亏损:
-44 676.01 RUB (60 568 pips)
最大连续赢利:
127 (29 702.20 RUB)
最大连续盈利:
29 702.20 RUB (127)
夏普比率:
0.19
交易活动:
93.89%
最大入金加载:
122.85%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
4 天
采收率:
2.67
长期交易:
158 (30.21%)
短期交易:
365 (69.79%)
利润因子:
2.49
预期回报:
127.04 RUB
平均利润:
237.94 RUB
平均损失:
-797.79 RUB
最大连续失误:
16 (-24 886.06 RUB)
最大连续亏损:
-24 886.06 RUB (16)
每月增长:
-0.11%
年度预测:
-1.30%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 RUB
最大值:
24 886.06 RUB (85.83%)
相对跌幅:
结余:
41.81% (24 886.06 RUB)
净值:
61.59% (34 229.00 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|344
|EURAUD
|76
|USDJPY
|52
|AUDUSD
|25
|GBPUSD
|23
|USDRUB
|2
|USDCAD
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|937
|EURAUD
|293
|USDJPY
|-141
|AUDUSD
|-2
|GBPUSD
|12
|USDRUB
|1
|USDCAD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|63K
|EURAUD
|32K
|USDJPY
|-16K
|AUDUSD
|633
|GBPUSD
|283
|USDRUB
|258
|USDCAD
|105
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 528.54 RUB
最差交易: -2 504 RUB
最大连续赢利: 127
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +29 702.20 RUB
最大连续亏损: -24 886.06 RUB
