Sergey Godovanyy

BKSforex

Sergey Godovanyy
レビュー0件
信頼性
56週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 405%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
526
利益トレード:
469 (89.16%)
損失トレード:
57 (10.84%)
ベストトレード:
4 528.54 RUB
最悪のトレード:
-2 503.84 RUB
総利益:
111 426.40 RUB (141 750 pips)
総損失:
-44 937.93 RUB (60 905 pips)
最大連続の勝ち:
127 (29 702.20 RUB)
最大連続利益:
29 702.20 RUB (127)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
93.89%
最大入金額:
122.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
2.67
長いトレード:
158 (30.04%)
短いトレード:
368 (69.96%)
プロフィットファクター:
2.48
期待されたペイオフ:
126.40 RUB
平均利益:
237.58 RUB
平均損失:
-788.38 RUB
最大連続の負け:
16 (-24 886.06 RUB)
最大連続損失:
-24 886.06 RUB (16)
月間成長:
-1.26%
年間予想:
-15.34%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 RUB
最大の:
24 886.06 RUB (85.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.81% (24 886.06 RUB)
エクイティによる:
61.59% (34 229.00 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 346
EURAUD 76
USDJPY 52
AUDUSD 25
GBPUSD 24
USDRUB 2
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 935
EURAUD 293
USDJPY -141
AUDUSD -2
GBPUSD 15
USDRUB 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 63K
EURAUD 32K
USDJPY -16K
AUDUSD 633
GBPUSD 507
USDRUB 258
USDCAD 105
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 528.54 RUB
最悪のトレード: -2 504 RUB
最大連続の勝ち: 127
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +29 702.20 RUB
最大連続損失: -24 886.06 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCSForex-MT5RUSP"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Alpari-MT5
0.22 × 3289
AlfaForexRU-Real
1.13 × 71
レビューなし
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 04:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 16:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 09:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 06:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 11:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 10:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 10:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 09:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
