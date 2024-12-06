- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
526
利益トレード:
469 (89.16%)
損失トレード:
57 (10.84%)
ベストトレード:
4 528.54 RUB
最悪のトレード:
-2 503.84 RUB
総利益:
111 426.40 RUB (141 750 pips)
総損失:
-44 937.93 RUB (60 905 pips)
最大連続の勝ち:
127 (29 702.20 RUB)
最大連続利益:
29 702.20 RUB (127)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
93.89%
最大入金額:
122.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
2.67
長いトレード:
158 (30.04%)
短いトレード:
368 (69.96%)
プロフィットファクター:
2.48
期待されたペイオフ:
126.40 RUB
平均利益:
237.58 RUB
平均損失:
-788.38 RUB
最大連続の負け:
16 (-24 886.06 RUB)
最大連続損失:
-24 886.06 RUB (16)
月間成長:
-1.26%
年間予想:
-15.34%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 RUB
最大の:
24 886.06 RUB (85.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.81% (24 886.06 RUB)
エクイティによる:
61.59% (34 229.00 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|346
|EURAUD
|76
|USDJPY
|52
|AUDUSD
|25
|GBPUSD
|24
|USDRUB
|2
|USDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|935
|EURAUD
|293
|USDJPY
|-141
|AUDUSD
|-2
|GBPUSD
|15
|USDRUB
|1
|USDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|63K
|EURAUD
|32K
|USDJPY
|-16K
|AUDUSD
|633
|GBPUSD
|507
|USDRUB
|258
|USDCAD
|105
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 528.54 RUB
最悪のトレード: -2 504 RUB
最大連続の勝ち: 127
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +29 702.20 RUB
最大連続損失: -24 886.06 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCSForex-MT5RUSP"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Alpari-MT5
|0.22 × 3289
|
AlfaForexRU-Real
|1.13 × 71
