SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BKSforex
Sergey Godovanyy

BKSforex

Sergey Godovanyy
0 recensioni
Affidabilità
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 344%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
469
Profit Trade:
418 (89.12%)
Loss Trade:
51 (10.87%)
Best Trade:
4 528.54 RUB
Worst Trade:
-2 503.84 RUB
Profitto lordo:
96 639.50 RUB (122 321 pips)
Perdita lorda:
-41 210.88 RUB (56 273 pips)
Vincite massime consecutive:
127 (29 702.20 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
29 702.20 RUB (127)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
91.89%
Massimo carico di deposito:
122.85%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.23
Long Trade:
158 (33.69%)
Short Trade:
311 (66.31%)
Fattore di profitto:
2.34
Profitto previsto:
118.18 RUB
Profitto medio:
231.19 RUB
Perdita media:
-808.06 RUB
Massime perdite consecutive:
16 (-24 886.06 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-24 886.06 RUB (16)
Crescita mensile:
8.18%
Previsione annuale:
99.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 RUB
Massimale:
24 886.06 RUB (85.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.81% (24 886.06 RUB)
Per equità:
61.59% (34 229.00 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 303
EURAUD 71
USDJPY 52
AUDUSD 25
GBPUSD 15
USDRUB 2
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 761
EURAUD 265
USDJPY -141
AUDUSD -2
GBPUSD 33
USDRUB 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 50K
EURAUD 29K
USDJPY -16K
AUDUSD 633
GBPUSD 1.9K
USDRUB 258
USDCAD 105
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 528.54 RUB
Worst Trade: -2 504 RUB
Vincite massime consecutive: 127
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +29 702.20 RUB
Massima perdita consecutiva: -24 886.06 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCSForex-MT5RUSP" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-MT5
0.22 × 3289
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 10:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 10:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 09:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 07:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 02:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 00:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 21:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 19:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 18:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 14:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 10:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 04:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 16:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 18:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BKSforex
30USD al mese
344%
0
0
USD
99K
RUB
42
0%
469
89%
92%
2.34
118.18
RUB
62%
1:40
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.