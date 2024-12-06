- Crescita
Trade:
469
Profit Trade:
418 (89.12%)
Loss Trade:
51 (10.87%)
Best Trade:
4 528.54 RUB
Worst Trade:
-2 503.84 RUB
Profitto lordo:
96 639.50 RUB (122 321 pips)
Perdita lorda:
-41 210.88 RUB (56 273 pips)
Vincite massime consecutive:
127 (29 702.20 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
29 702.20 RUB (127)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
91.89%
Massimo carico di deposito:
122.85%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.23
Long Trade:
158 (33.69%)
Short Trade:
311 (66.31%)
Fattore di profitto:
2.34
Profitto previsto:
118.18 RUB
Profitto medio:
231.19 RUB
Perdita media:
-808.06 RUB
Massime perdite consecutive:
16 (-24 886.06 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-24 886.06 RUB (16)
Crescita mensile:
8.18%
Previsione annuale:
99.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 RUB
Massimale:
24 886.06 RUB (85.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.81% (24 886.06 RUB)
Per equità:
61.59% (34 229.00 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|303
|EURAUD
|71
|USDJPY
|52
|AUDUSD
|25
|GBPUSD
|15
|USDRUB
|2
|USDCAD
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|761
|EURAUD
|265
|USDJPY
|-141
|AUDUSD
|-2
|GBPUSD
|33
|USDRUB
|1
|USDCAD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|50K
|EURAUD
|29K
|USDJPY
|-16K
|AUDUSD
|633
|GBPUSD
|1.9K
|USDRUB
|258
|USDCAD
|105
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 528.54 RUB
Worst Trade: -2 504 RUB
Vincite massime consecutive: 127
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +29 702.20 RUB
Massima perdita consecutiva: -24 886.06 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCSForex-MT5RUSP" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Alpari-MT5
|0.22 × 3289
Non ci sono recensioni
