Trades insgesamt:
526
Gewinntrades:
469 (89.16%)
Verlusttrades:
57 (10.84%)
Bester Trade:
4 528.54 RUB
Schlechtester Trade:
-2 503.84 RUB
Bruttoprofit:
111 426.40 RUB (141 750 pips)
Bruttoverlust:
-44 937.93 RUB (60 905 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
127 (29 702.20 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
29 702.20 RUB (127)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
93.89%
Max deposit load:
122.85%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
2.67
Long-Positionen:
158 (30.04%)
Short-Positionen:
368 (69.96%)
Profit-Faktor:
2.48
Mathematische Gewinnerwartung:
126.40 RUB
Durchschnittlicher Profit:
237.58 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-788.38 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-24 886.06 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24 886.06 RUB (16)
Wachstum pro Monat :
-1.26%
Jahresprognose:
-15.34%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 RUB
Maximaler:
24 886.06 RUB (85.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.81% (24 886.06 RUB)
Kapital:
61.59% (34 229.00 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|346
|EURAUD
|76
|USDJPY
|52
|AUDUSD
|25
|GBPUSD
|24
|USDRUB
|2
|USDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|935
|EURAUD
|293
|USDJPY
|-141
|AUDUSD
|-2
|GBPUSD
|15
|USDRUB
|1
|USDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|63K
|EURAUD
|32K
|USDJPY
|-16K
|AUDUSD
|633
|GBPUSD
|507
|USDRUB
|258
|USDCAD
|105
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4 528.54 RUB
Schlechtester Trade: -2 504 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 127
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +29 702.20 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24 886.06 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCSForex-MT5RUSP" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Alpari-MT5
|0.22 × 3289
|
AlfaForexRU-Real
|1.13 × 71
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
405%
0
0
USD
USD
97K
RUB
RUB
56
0%
526
89%
94%
2.47
126.40
RUB
RUB
62%
1:40