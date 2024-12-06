SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / BKSforex
Sergey Godovanyy

BKSforex

Sergey Godovanyy
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
56 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 405%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
526
Gewinntrades:
469 (89.16%)
Verlusttrades:
57 (10.84%)
Bester Trade:
4 528.54 RUB
Schlechtester Trade:
-2 503.84 RUB
Bruttoprofit:
111 426.40 RUB (141 750 pips)
Bruttoverlust:
-44 937.93 RUB (60 905 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
127 (29 702.20 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
29 702.20 RUB (127)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
93.89%
Max deposit load:
122.85%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
2.67
Long-Positionen:
158 (30.04%)
Short-Positionen:
368 (69.96%)
Profit-Faktor:
2.48
Mathematische Gewinnerwartung:
126.40 RUB
Durchschnittlicher Profit:
237.58 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-788.38 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-24 886.06 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24 886.06 RUB (16)
Wachstum pro Monat :
-1.26%
Jahresprognose:
-15.34%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 RUB
Maximaler:
24 886.06 RUB (85.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.81% (24 886.06 RUB)
Kapital:
61.59% (34 229.00 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 346
EURAUD 76
USDJPY 52
AUDUSD 25
GBPUSD 24
USDRUB 2
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 935
EURAUD 293
USDJPY -141
AUDUSD -2
GBPUSD 15
USDRUB 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 63K
EURAUD 32K
USDJPY -16K
AUDUSD 633
GBPUSD 507
USDRUB 258
USDCAD 105
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 528.54 RUB
Schlechtester Trade: -2 504 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 127
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +29 702.20 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24 886.06 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCSForex-MT5RUSP" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Alpari-MT5
0.22 × 3289
AlfaForexRU-Real
1.13 × 71
Keine Bewertungen
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 04:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 16:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 09:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 06:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 11:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 10:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 10:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 09:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
