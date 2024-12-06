- Прирост
Всего трейдов:
523
Прибыльных трейдов:
467 (89.29%)
Убыточных трейдов:
56 (10.71%)
Лучший трейд:
4 528.54 RUB
Худший трейд:
-2 503.84 RUB
Общая прибыль:
111 117.78 RUB (141 353 pips)
Общий убыток:
-44 676.01 RUB (60 568 pips)
Макс. серия выигрышей:
127 (29 702.20 RUB)
Макс. прибыль в серии:
29 702.20 RUB (127)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
93.89%
Макс. загрузка депозита:
122.85%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
2.67
Длинных трейдов:
158 (30.21%)
Коротких трейдов:
365 (69.79%)
Профит фактор:
2.49
Мат. ожидание:
127.04 RUB
Средняя прибыль:
237.94 RUB
Средний убыток:
-797.79 RUB
Макс. серия проигрышей:
16 (-24 886.06 RUB)
Макс. убыток в серии:
-24 886.06 RUB (16)
Прирост в месяц:
0.28%
Годовой прогноз:
3.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
24 886.06 RUB (85.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.81% (24 886.06 RUB)
По эквити:
61.59% (34 229.00 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|344
|EURAUD
|76
|USDJPY
|52
|AUDUSD
|25
|GBPUSD
|23
|USDRUB
|2
|USDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|937
|EURAUD
|293
|USDJPY
|-141
|AUDUSD
|-2
|GBPUSD
|12
|USDRUB
|1
|USDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|63K
|EURAUD
|32K
|USDJPY
|-16K
|AUDUSD
|633
|GBPUSD
|283
|USDRUB
|258
|USDCAD
|105
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +4 528.54 RUB
Худший трейд: -2 504 RUB
Макс. серия выигрышей: 127
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +29 702.20 RUB
Макс. убыток в серии: -24 886.06 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCSForex-MT5RUSP" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Alpari-MT5
|0.22 × 3289
|
AlfaForexRU-Real
|1.16 × 69
