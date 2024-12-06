СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BKSforex
Sergey Godovanyy

BKSforex

Sergey Godovanyy
0 отзывов
Надежность
54 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 405%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
523
Прибыльных трейдов:
467 (89.29%)
Убыточных трейдов:
56 (10.71%)
Лучший трейд:
4 528.54 RUB
Худший трейд:
-2 503.84 RUB
Общая прибыль:
111 117.78 RUB (141 353 pips)
Общий убыток:
-44 676.01 RUB (60 568 pips)
Макс. серия выигрышей:
127 (29 702.20 RUB)
Макс. прибыль в серии:
29 702.20 RUB (127)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
93.89%
Макс. загрузка депозита:
122.85%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
2.67
Длинных трейдов:
158 (30.21%)
Коротких трейдов:
365 (69.79%)
Профит фактор:
2.49
Мат. ожидание:
127.04 RUB
Средняя прибыль:
237.94 RUB
Средний убыток:
-797.79 RUB
Макс. серия проигрышей:
16 (-24 886.06 RUB)
Макс. убыток в серии:
-24 886.06 RUB (16)
Прирост в месяц:
0.28%
Годовой прогноз:
3.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
24 886.06 RUB (85.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.81% (24 886.06 RUB)
По эквити:
61.59% (34 229.00 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 344
EURAUD 76
USDJPY 52
AUDUSD 25
GBPUSD 23
USDRUB 2
USDCAD 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 937
EURAUD 293
USDJPY -141
AUDUSD -2
GBPUSD 12
USDRUB 1
USDCAD 1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 63K
EURAUD 32K
USDJPY -16K
AUDUSD 633
GBPUSD 283
USDRUB 258
USDCAD 105
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 528.54 RUB
Худший трейд: -2 504 RUB
Макс. серия выигрышей: 127
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +29 702.20 RUB
Макс. убыток в серии: -24 886.06 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCSForex-MT5RUSP" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Alpari-MT5
0.22 × 3289
AlfaForexRU-Real
1.16 × 69
Нет отзывов
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 04:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 16:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 09:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 06:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 11:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 10:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 10:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 09:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BKSforex
30 USD в месяц
405%
0
0
USD
97K
RUB
54
0%
523
89%
94%
2.48
127.04
RUB
62%
1:40
