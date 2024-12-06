SeñalesSecciones
Sergey Godovanyy

BKSforex

Sergey Godovanyy
0 comentarios
Fiabilidad
56 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 405%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
526
Transacciones Rentables:
469 (89.16%)
Transacciones Irrentables:
57 (10.84%)
Mejor transacción:
4 528.54 RUB
Peor transacción:
-2 503.84 RUB
Beneficio Bruto:
111 426.40 RUB (141 750 pips)
Pérdidas Brutas:
-44 937.93 RUB (60 905 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
127 (29 702.20 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
29 702.20 RUB (127)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
93.89%
Carga máxima del depósito:
122.85%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
2.67
Transacciones Largas:
158 (30.04%)
Transacciones Cortas:
368 (69.96%)
Factor de Beneficio:
2.48
Beneficio Esperado:
126.40 RUB
Beneficio medio:
237.58 RUB
Pérdidas medias:
-788.38 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-24 886.06 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24 886.06 RUB (16)
Crecimiento al mes:
-1.26%
Pronóstico anual:
-15.34%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 RUB
Máxima:
24 886.06 RUB (85.83%)
Reducción relativa:
De balance:
41.81% (24 886.06 RUB)
De fondos:
61.59% (34 229.00 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 346
EURAUD 76
USDJPY 52
AUDUSD 25
GBPUSD 24
USDRUB 2
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 935
EURAUD 293
USDJPY -141
AUDUSD -2
GBPUSD 15
USDRUB 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 63K
EURAUD 32K
USDJPY -16K
AUDUSD 633
GBPUSD 507
USDRUB 258
USDCAD 105
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 528.54 RUB
Peor transacción: -2 504 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 127
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +29 702.20 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -24 886.06 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCSForex-MT5RUSP" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Alpari-MT5
0.22 × 3289
AlfaForexRU-Real
1.13 × 71
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.