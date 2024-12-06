- Incremento
Total de Trades:
526
Transacciones Rentables:
469 (89.16%)
Transacciones Irrentables:
57 (10.84%)
Mejor transacción:
4 528.54 RUB
Peor transacción:
-2 503.84 RUB
Beneficio Bruto:
111 426.40 RUB (141 750 pips)
Pérdidas Brutas:
-44 937.93 RUB (60 905 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
127 (29 702.20 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
29 702.20 RUB (127)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
93.89%
Carga máxima del depósito:
122.85%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
2.67
Transacciones Largas:
158 (30.04%)
Transacciones Cortas:
368 (69.96%)
Factor de Beneficio:
2.48
Beneficio Esperado:
126.40 RUB
Beneficio medio:
237.58 RUB
Pérdidas medias:
-788.38 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-24 886.06 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24 886.06 RUB (16)
Crecimiento al mes:
-1.26%
Pronóstico anual:
-15.34%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 RUB
Máxima:
24 886.06 RUB (85.83%)
Reducción relativa:
De balance:
41.81% (24 886.06 RUB)
De fondos:
61.59% (34 229.00 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|346
|EURAUD
|76
|USDJPY
|52
|AUDUSD
|25
|GBPUSD
|24
|USDRUB
|2
|USDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|935
|EURAUD
|293
|USDJPY
|-141
|AUDUSD
|-2
|GBPUSD
|15
|USDRUB
|1
|USDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|63K
|EURAUD
|32K
|USDJPY
|-16K
|AUDUSD
|633
|GBPUSD
|507
|USDRUB
|258
|USDCAD
|105
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCSForex-MT5RUSP" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Alpari-MT5
|0.22 × 3289
|
AlfaForexRU-Real
|1.13 × 71
