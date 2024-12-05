SinyallerBölümler
Muchamad Ali Ramadhan

VikeeFX

Muchamad Ali Ramadhan
0 inceleme
Güvenilirlik
69 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 48%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 199
Kârla kapanan işlemler:
921 (41.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 278 (58.12%)
En iyi işlem:
379.65 USD
En kötü işlem:
-360.45 USD
Brüt kâr:
59 536.45 USD (4 599 816 pips)
Brüt zarar:
-56 332.16 USD (3 507 604 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (778.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 387.55 USD (8)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
98.99%
Maks. mevduat yükü:
34.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.57
Alış işlemleri:
1 487 (67.62%)
Satış işlemleri:
712 (32.38%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
1.46 USD
Ortalama kâr:
64.64 USD
Ortalama zarar:
-44.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-633.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 203.86 USD (13)
Aylık büyüme:
48.43%
Yıllık tahmin:
587.61%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
124.57 USD
Maksimum:
5 656.49 USD (72.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
97.08% (2 164.72 USD)
Varlığa göre:
36.68% (150.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1763
NQ100.R 214
GBPJPY 72
EURJPY 36
USDJPY 21
CHFJPY 18
CADJPY 17
AUDJPY 17
NZDJPY 13
EURUSD 8
AUDUSD 6
EURNZD 4
GBPUSD 4
NZDUSD 2
USDCAD 2
USDCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.2K
NQ100.R 1.6K
GBPJPY 248
EURJPY 192
USDJPY -30
CHFJPY -10
CADJPY 20
AUDJPY -58
NZDJPY -82
EURUSD -37
AUDUSD 90
EURNZD 21
GBPUSD 85
NZDUSD 4
USDCAD -12
USDCHF 4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 273K
NQ100.R 780K
GBPJPY 22K
EURJPY 17K
USDJPY -1.3K
CHFJPY 302
CADJPY 2K
AUDJPY -3.7K
NZDJPY -6K
EURUSD -850
AUDUSD 4.4K
EURNZD 1.9K
GBPUSD 4.4K
NZDUSD 271
USDCAD -814
USDCHF 180
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +379.65 USD
En kötü işlem: -360 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +778.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -633.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 13
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
315 daha fazla...
This trade uses a 1:200 leverage.  


We resumed trading in December 2024 with an initial capital of $1,500 and a lot size of 0.02. This approach allows us to assess the risk of each trade. The average risk per trade is 2.5%, and it is very possible for us to open multiple trades at the same time.  


This strategy helps avoid a margin call.

İnceleme yok
2025.10.05 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 11:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 13:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 05:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 02:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 06:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 12:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 06:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 15:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 23:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.04 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 03:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 305 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.10 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
VikeeFX
Ayda 30 USD
48%
0
0
USD
2.2K
USD
69
0%
2 199
41%
99%
1.05
1.46
USD
97%
1:50
