Muchamad Ali Ramadhan

VikeeFX

Muchamad Ali Ramadhan
0 avis
Fiabilité
69 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 48%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 199
Bénéfice trades:
921 (41.88%)
Perte trades:
1 278 (58.12%)
Meilleure transaction:
379.65 USD
Pire transaction:
-360.45 USD
Bénéfice brut:
59 536.45 USD (4 599 816 pips)
Perte brute:
-56 332.16 USD (3 507 604 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (778.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 387.55 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
98.99%
Charge de dépôt maximale:
34.93%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
47
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.57
Longs trades:
1 487 (67.62%)
Courts trades:
712 (32.38%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
1.46 USD
Bénéfice moyen:
64.64 USD
Perte moyenne:
-44.08 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-633.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 203.86 USD (13)
Croissance mensuelle:
48.43%
Prévision annuelle:
587.61%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
124.57 USD
Maximal:
5 656.49 USD (72.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
97.08% (2 164.72 USD)
Par fonds propres:
36.68% (150.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1763
NQ100.R 214
GBPJPY 72
EURJPY 36
USDJPY 21
CHFJPY 18
CADJPY 17
AUDJPY 17
NZDJPY 13
EURUSD 8
AUDUSD 6
EURNZD 4
GBPUSD 4
NZDUSD 2
USDCAD 2
USDCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.2K
NQ100.R 1.6K
GBPJPY 248
EURJPY 192
USDJPY -30
CHFJPY -10
CADJPY 20
AUDJPY -58
NZDJPY -82
EURUSD -37
AUDUSD 90
EURNZD 21
GBPUSD 85
NZDUSD 4
USDCAD -12
USDCHF 4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 273K
NQ100.R 780K
GBPJPY 22K
EURJPY 17K
USDJPY -1.3K
CHFJPY 302
CADJPY 2K
AUDJPY -3.7K
NZDJPY -6K
EURUSD -850
AUDUSD 4.4K
EURNZD 1.9K
GBPUSD 4.4K
NZDUSD 271
USDCAD -814
USDCHF 180
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +379.65 USD
Pire transaction: -360 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +778.34 USD
Perte consécutive maximale: -633.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 13
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
This trade uses a 1:200 leverage.  


We resumed trading in December 2024 with an initial capital of $1,500 and a lot size of 0.02. This approach allows us to assess the risk of each trade. The average risk per trade is 2.5%, and it is very possible for us to open multiple trades at the same time.  


This strategy helps avoid a margin call.

Aucun avis
2025.10.05 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 11:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 13:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 05:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 02:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 06:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 12:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 06:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 15:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 23:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.04 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 03:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 305 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.10 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.